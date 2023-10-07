Десятки человек погибли и сотни пострадали в ходе нападения ХАМАС на Израиль. В стране ввели чрезвычайное положение. Главное
Движение ХАМАС напало на Израиль утром 7 октября. Участники ХАМАС заявили, что в ходе военной операции «Потоп Аль-Аксы» выпустили по городам Израиля пять тысяч ракет, а несколько десятков боевиков проникли в израильские поселения, граничащие с сектором Газа. Власти Израиля утверждают, что по территории страны ударило больше двух тысяч ракет. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право «защищаться от атак Израиля».
В результате нападения погибли десятки жителей Израиля, сотни пострадали. По данным властей Израиля на 15:00, погибли по меньшей мере 40 человек, пострадали 740 человек. Среди погибших — один медработник. Власти допускают, что количество погибших будет расти.
Боевое крыло ХАМАС утверждает, что боевики захватили более 35 израильских солдат и поселенцев. Заложников перевезли в сектор Газа. Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», представители Израиля и палестинских группировок начали переговоры о судьбе захваченных заложников. Израильские военные официально это не комментировали.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что страна находится в состоянии войны. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа: по 17 военным объектам и четырем командным центрам. Весь юг Израиля оцеплен полицией, спецподразделения действуют более чем в 20 населенных пунктах. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил, что по всей стране вводится чрезвычайное положение, объявлен набор добровольцев в силы правопорядка. 8 октября в стране будут закрыты школы и детские сады.
По меньшей мере пять человек погибли в результате ударов по сектору Газа, сообщили медицинские работники в секторе. Несколько человек пострадали, точное количество пока неизвестно. В министерстве здравоохранения Палестинской автономии заявили, что удар нанесли по больнице на севере сектора Газа.
Нападение на Израиль произошло в шаббат и праздничный день. Вечером 6 октября израильтяне начали отмечать сразу два праздника: Шмини Ацерет и Симхат Тора, которые должны завершиться вечером 7 октября. Нападение произошло в 50-летнюю годовщину начала войны Судного дня в 1973 году.
Нападение ХАМАС на Израиль осудили многие страны мира — Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Украина. Также действия боевиков осудила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Египет и Турция призвали стороны конфликта к сдержанности. Посольство США в Израиле заявило, что «внимательно следит» за ситуацией. Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению эскалации и мирным переговорам. Ливанская группировка «Хезболла», выступающая против Израиля, заявила, что следит за ситуацией в Газе и контактирует «с руководством палестинского сопротивления». В МИД РФ заявили, что контактируют с Израилем, Палестиной и арабскими странами. Россия призвала стороны конфликта к сдержанности.