Десятки человек погибли и сотни пострадали в ходе нападения ХАМАС на Израиль. В стране ввели чрезвычайное положение. Главное

Эвакуация жителей Ашкелона. 7 октября 2023 года Tsafrir Abayov / AP / Scanpix / LETA

Движение ХАМАС напало на Израиль утром 7 октября. Участники ХАМАС заявили, что в ходе военной операции «Потоп Аль-Аксы» выпустили по городам Израиля пять тысяч ракет, а несколько десятков боевиков проникли в израильские поселения, граничащие с сектором Газа. Власти Израиля утверждают, что по территории страны ударило больше двух тысяч ракет. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право «защищаться от атак Израиля».

ХАМАС напал на Израиль Meduza

В результате нападения погибли десятки жителей Израиля, сотни пострадали. По данным властей Израиля на 15:00, погибли по меньшей мере 40 человек, пострадали 740 человек. Среди погибших — один медработник. Власти допускают, что количество погибших будет расти.

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что боевики захватили более 35 израильских солдат и поселенцев. Заложников перевезли в сектор Газа. Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», представители Израиля и палестинских группировок начали переговоры о судьбе захваченных заложников. Израильские военные официально это не комментировали.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что страна находится в состоянии войны. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа: по 17 военным объектам и четырем командным центрам. Весь юг Израиля оцеплен полицией, спецподразделения действуют более чем в 20 населенных пунктах. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил, что по всей стране вводится чрезвычайное положение, объявлен набор добровольцев в силы правопорядка. 8 октября в стране будут закрыты школы и детские сады.

По меньшей мере пять человек погибли в результате ударов по сектору Газа, сообщили медицинские работники в секторе. Несколько человек пострадали, точное количество пока неизвестно. В министерстве здравоохранения Палестинской автономии заявили, что удар нанесли по больнице на севере сектора Газа.

Нападение на Израиль произошло в шаббат и праздничный день. Вечером 6 октября израильтяне начали отмечать сразу два праздника: Шмини Ацерет и Симхат Тора, которые должны завершиться вечером 7 октября. Нападение произошло в 50-летнюю годовщину начала войны Судного дня в 1973 году.

Нападение ХАМАС на Израиль осудили многие страны мира — Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Украина. Также действия боевиков осудила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Египет и Турция призвали стороны конфликта к сдержанности. Посольство США в Израиле заявило, что «внимательно следит» за ситуацией. Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению эскалации и мирным переговорам. Ливанская группировка «Хезболла», выступающая против Израиля, заявила, что следит за ситуацией в Газе и контактирует «с руководством палестинского сопротивления». В МИД РФ заявили, что контактируют с Израилем, Палестиной и арабскими странами. Россия призвала стороны конфликта к сдержанности.

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