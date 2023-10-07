Байден пообещал оказать Израилю всю необходимую помощь, чтобы он мог продолжить защищать себя
Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, посвященным нападению ХАМАС на Израиль.
Байден подчеркнул, что Израиль сейчас, как и всегда, может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Именно США, напомнил он, были первой страной, признавшей государство Израиль.
«Мы позаботимся о том, чтобы они получили помощь, в которой нуждаются их граждане, и они могли продолжать защищать себя», — заявил Байден.
Террористическим атакам «никогда не будет оправдания», подчеркнул Байден и предостерег другие «враждебные Израилю стороны», вероятно, подразумевая «Хизбаллу», от попыток воспользоваться ситуацией.
О том, что Израиль имеет полное право защищать себя от террористических атак, говорил в вечернем обращении и президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что Украина сделает все возможное, чтобы оказать необходимую помощь своим гражданам, находящимся в Израиле.
«Никакой поддержки террористам! Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец объединят весь мир», — подчеркнул он.
Движение ХАМАС утром 7 октября начало военную операцию против Израиля, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Боевики группировки проникли в приграничные районы, идут боестолкновения с израильскими военными. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, после чего ХАМАС пригрозил нанести удар по Тель-Авиву. У властей Израиля на вечер 7 октября были данные о 200 погибших, более 1000 пострадавших. Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщало о 232 погибших и более 1600 раненых жителей.