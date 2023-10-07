Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу заявил, что Израиль находится «в состоянии войны». Он сделал такое заявление после того, как боевики ХАМАС из сектора Газа напали на южные и центральные районы Израиля, пишет Ynetnews.

«ХАМАС совершил кровавую внезапную атаку на Израиль и его граждан. В первую очередь я приказал очистить от террористов населенные пункты, в которые они проникли, и это уже делается. Я отдал приказ о широком призыве резервистов для участия в войне, которой враг еще не видел. Мы находимся в состоянии войны, и мы выйдем из нее победителями», — сказал Нетаниягу.

Армия Израиля проводит операцию «Железные мечи». Израильские истребители ударили по объектам в секторе Газа. Весь юг Израиля оцеплен из-за проникновения боевиков на территорию страны, спецподразделения полиции действуют в 21 населенном пункте.

По последним данным, которые приводит The Times of Israel, из-за ракетных обстрелов погибли шесть человек и более 300 получили ранения. По меньшей мере 20 человек получили тяжелые или критические ранения. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» призвала жителей сдавать кровь в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.

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подробнее о нападении на Израиль

По Израилю нанесли массированный ракетный удар. Боевики ХАМАС проникли на территорию страны. Армия Израиля объявила о «готовности к войне»