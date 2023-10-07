По Израилю нанесли массированный ракетный удар. Боевики ХАМАС проникли на территорию страны. Армия Израиля объявила о «готовности к войне»

Пожар после ракетного удара в городе Ашкелон на юго-западе Израиля, 7 октября 2023 года Amir Cohen / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Начиная с 06:28 утра, сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Обстрел продолжался около получаса. Армия призвала миллионы жителей южных и центральных районов Израиля оставаться в защищенных местах.

«Израильтяне по всей стране в шабат и праздник Симхат Тора проснулись от звуков сирен и ракетных обстрелов ХАМАСа из Газы. Мы будем защищаться».

«Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля. В ряде мест террористы проникли на израильскую территорию», — заявила пресс-служба израильской армии.

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что по территории Израиля выпустили более пяти тысяч ракет. «Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле», — сказал он.

По сообщениям израильских СМИ, боевики ХАМАС захватили контрольно-пропускной пункт «Эрец», после чего проникли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. В соцсетях появились любительские видеозаписи из Сдерота, где видно людей в военной форме с оружием и слышны звуки выстрелов, сообщает Associated Press. Подлинность видеозаписей не подтверждена.

Израильская служба спасения Magen David Adom сообщила, что из-за ракетного удара по зданию регионального совета Гедерот погибла 60-летняя женщина. Всего, по данным на 8:10 мск, погиб один человек, пострадали 16 человек (двое из них находятся в тяжелом состоянии). СМИ сообщают, что в одну из больниц из-за ракетного обстрела доставили 80 пострадавших.

Армия обороны Израиля объявила о «состоянии готовности к войне», говорится в заявлении армии, которое цитирует The Jurasalem Post. Министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов. Израильские военные сообщили, что наносят удары по целям в секторе Газа, и перекрывают дороги вокруг анклава.