Крупнейшие авиакомпании Европы отменили полеты в Израиль

Немецкая авиакомпания Lufthansa сократит полеты в Израиль после того, как боевики ХАМАС напали на страну, сообщил AFP представитель компании.

По его словам, «учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Тель-Авиве», Lufthansa сохранит один рейс во Франкфурт, но все остальные рейсы в Тель-Авив и из него на 7 октября отменены.

Израильское издание Walla сообщает, среди компаний, отменивших рейсы в Израиль, — Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic. Кроме того, рейс United Airlines из Сан-Франциско развернулся в середине полета и направился обратно в США. Рейс компании Wizz Air из Дебрецена в Израиль из-за ситуации в стране приземлился на Кипре.

Утром 7 октября боевики ХАМАС напали на южные и центральные регионы Израиля. Ракетным ударам подверглись многие израильские города, в том числе Тель-Авив.

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