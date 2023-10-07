Армия обороны Израиля ударила по двум высоткам в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по двум высотным зданиям в Газе, где находились военные объекты ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

«Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в самом центре гражданского населения сектора Газа. Перед нанесением удара ЦАХАЛ заранее предупредил жильцов здания и попросил их эвакуироваться», — заявили в армии Израиля. Судя по видео, одно из зданий полностью разрушено.

В ответ на нападение боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» — пригрозило, что в ответ на «разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль Арабия».

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) сообщили, что израильские военные нанесли удар по индонезийской больнице в анклаве и машине скорой помощи перед зданием больницы Насер на юге Газы. В MSF заявили, что результате удара армии Израиля погибли медсестра и водитель скорой помощи. Идет ли в сообщении MSF речь о двух ударах, о которых сообщила армия Израиля, или о других обстрелах, неясно.

Утром 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль, нанеся массированный ракетный удар по городам страны. Несколько сотен боевиков проникли на территорию приграничных поселений и взяли в заложники несколько мирных граждан. В ответ армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

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