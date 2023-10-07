Армия Израиля подтвердила, что ХАМАС взял в заложники несколько мирных граждан и военных

Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил, что боевики ХАМАС взяли в заложники несколько мирных граждан и военных Израиля. Слова генерала приводит CNN.

«Есть заложники и военнопленные, которых схватил ХАМАС. Среди солдат армии обороны Израиля есть погибшие. У нас пока нет точного числа — мы находимся в состоянии войны», — сказал Даниэль Хагари.

По его словам, армия Израиля вела очень тяжелые бои с ХАМАС в 22 районах. «Наша цель — уничтожить всех террористов, проникших в Израиль, зачистить все объекты», — заявил он (цитата по Haaretz).

Палестинская организация «Исламский джихад», присоединившаяся к операции ХАМАС «Потоп Аль-Аксы», заявила, что взяла в заложники мужчин, женщин и детей. «Все пленные, находящиеся в руках организаций сопротивления, будут удерживаться до освобождения всех наших заключенных из израильских тюрем», — заявил пресс-секретарь «Исламского джихада» Дауд Шихаб, слова которого приводит Haaretz.

Боевики ХАМАС захватывают израильтян в заложники Meduza

Боевое крыло ХАМАС ранее заявило, что боевики захватили более 35 человек — израильских поселенцев и солдат. На видео, появившихся в соцсетях, можно увидеть, как мужчин и женщин, военных и мирных жителей избивают, заталкивают в автомобили или сажают на мотоциклы и увозят в Газу. По неподтвержденным данным, представители Израиля и палестинских группировок уже начали переговоры о судьбе захваченных заложников.

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