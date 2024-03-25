Совбез ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. США при голосовании воздержались

Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает «Би-би-си».

В документе также содержится требование о немедленном и безусловном освобождении израильских заложников.

США при голосовании воздержались. При этом, как отмечает ТАСС, Соединенные Штаты наложили вето на поправку России о том, что прекращение огня должно быть постоянным.

В подготовке проекта резолюции не участвовал никто из постоянных членов Совбеза ООН. Документ предложили Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария.

Это первая резолюция с начала последней войны на Ближнем Востоке, которую смог принять Совбез ООН.

Ранее США трижды накладывали вето на резолюции по Газе, в том числе дважды — на те, которые призывали к немедленному прекращению огня. 22 марта США сами предложили резолюцию по Газе, но на нее вето наложили Россия и Китай.

Израиль в октябре вторгся в сектор Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС на свою территорию. Целью операции было названо уничтожение ХАМАС и освобождение захваченных террористами заложников. В результате действий израильской армии в секторе, по данным местных медиков, погибли более 30 тысяч человек.