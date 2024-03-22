Россия и Китай наложили вето на резолюцию США в Совбезе ООН о немедленном прекращении огня в Газе. США раньше заблокировали две резолюции с таким требованием

Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа.

За документ проголосовали 11 из 15 членов Совбеза, помимо России и Китая против был Алжир, Гайана воздержалась.

В резолюции говорится о «настоятельной необходимости» немедленного прекращения огня. Документ также отвергает действия, которые уменьшают территорию сектора Газа, в том числе путем создания буферных зон и осуждает призывы к перемещению населения анклава. Также в нем содержится требование немедленного предоставления гуманитарного доступа к заложникам ХАМАС.

Представители России назвали резолюцию несбалансированной и заявили, что документ должен содержать «требование» или «призыв» прекратить огонь, а не говорить о «настоятельной необходимости».

Представители США заявили, что отказ поддержать резолюцию говорит о том, что «Россия снова предпочитает заниматься политикой, а не двигаться вперед».

США с начала войны в Газе наложили вето на три проекта резолюций Совбеза ООН, две из которых содержали требование о немедленном прекращении огня. В Вашингтоне объясняли свои действия опасениями, что такие резолюции могут помешать мирным переговорам.

Резолюция появилась на фоне продолжающегося охлаждения отношений между США и их традиционным союзником Израилем. На фоне предвыборной кампании и критики левых активистов администрация Джо Байдена пытается оказать давление на Израиль, чтобы он сократил масштабы операции в Газе, где действия израильской армии ежедневно приводят к гибели десятков мирных жителей.