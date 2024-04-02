Развалины на месте удара по Дамаску. 2 апреля 2024 года Louai Beshara / AFP / Scanpix / LETA

Военно-воздушные силы Израиля 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, в результате которого погибли не менее семи человек, в том числе командир подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Мохаммад Реза Захеди и генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Согласно заявлению Минобороны Сирии, израильские самолеты нанесли удар по зданию консульства со стороны Голанских высот примерно в 17:00 по местному времени. Средства ПВО сбили часть ракет, однако здание в результате удара было полностью разрушено. Сколько именно людей погибли или пострадали при ударе, неизвестно. Власти Ирана сообщили о гибели семерых членов Корпуса стражей исламской революции. В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, находящийся в Великобритании, со ссылкой на свои источники утверждает, что в результате атаки погибли 14 человек. Как следует из публикации, мирные жители не пострадали.

В посольстве Ирана сообщили, что в разрушенном здании находилась резиденция иранского посла Хосейна Акбари. Сам посол, комментируя произошедшее, заявил, что в атаке задействовали самолеты F-35. По его словам, всего было выпущено шесть ракет. Акбари добавил, что нанесенный удар «противоречит всем международным законам» и пообещал «решительный ответ» со стороны Ирана.

С похожим заявлением выступил представитель иранского МИД Насер Канаани. Он назвал атаку «грубым нарушением международных правил».

Миссия Ирана в ООН назвала этот удар «вопиющим нарушением устава организации, международного права и основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений». Позднее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 2 апреля состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с произошедшим. «Иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН», — добавил Полянский.

На следующий день, как пишет агентство Tasim, атаку осудили глава Ирана аятолла Али Хаменеи и президент страны Ибрагим Раиси. Последний назвал случившееся «бесчеловечным нападением» и «грубым нарушением международного права». Он также добавил, что удар «не останется без ответа».

Кроме того, атаку осудили Россия, Сирия, Ирак, Иордания, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В МИД РФ действия Израиля назвали «абсолютно недопустимыми», а также призвали израильское руководство отказаться от «практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран», которые могут привести к «крайне опасным последствиям» для всего региона.

Израиль официально не комментировал сообщения об атаке. Однако четыре израильских чиновника анонимно подтвердили The New York Times, что за ударом по консульству стоит именно Израиль. При этом собеседники издания настаивали, что у объекта, по которому нанесли удар, не было статуса дипломатического учреждения, — и этот объект был «законной целью». С подобным заявлением в разговоре с CNN выступил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «По данным нашей разведки, это не консульство и не посольство. Это военное здание „Аль-Кудс“, замаскированное под гражданское здание в Дамаске», — заявил Хагари.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обвинил в произошедшем не только Израиль, но и США. По его словам, после атаки в МИД Ирана вызвали представителя посольства Швейцарии, представляющего США в связи с отсутствием дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном. «Важное сообщение было передано американскому правительству как стороннику сионистского режима. Америка должна быть привлечена к ответственности», — добавил он.

Разбор завалов на месте удара по Дамаску. 2 апреля 2024 года Firas Makdesi / Reuters / Scanpix / LETA

При этом издание Axios со ссылкой на нескольких американских чиновников пишет, что США не знали о готовящейся атаке и не принимали в ней участия. По их словам, соответствующее сообщение было передано непосредственно иранским властям. Также американские и израильские чиновники заявили, что Израиль предупредил США о своих планах за несколько минут до удара. Один из собеседников Axios добавил, что израильские военные не сообщили цель атаки.

Несмотря на это, как отмечает издание, вскоре после израильского удара американские военные отчитались, что сбили в районе базы сил международной коалиции в Сирии ударный беспилотник. The New York Times отмечает, что это была первая атака, направленная на американских военных в Ираке или Сирии за почти два месяца. ЦАХАЛ отчитался об устранении «воздушной угрозы». По данным Axios, израильские силы ПВО отразили несколько атак дронов, запущенных с территории Сирии.

К каким последствиям может привести удар Израиля по иранскому консульству, неясно. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека напоминает, что в 2024 году было зафиксировано не менее 30 ударов по объектам в Сирии. В частности, в январе израильские ВВС нанесли удар по зданию в Дамаске, в результате чего погибли пять членов КСИР и несколько сирийских военных. В конце марта Израиль нанес удар в районе города Алеппо, в результате которого погибли более 40 человек. По данным проекта, целью атаки был склад оружия группировки «Хизбалла».

Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что 1 апреля Израиль, вероятно, впервые атаковал комплекс посольства Ирана в Сирии. О том, что это была первая такая атака, также говорил представитель иранского МИД Насер Канаани.

Аналитик вашингтонского Совета по международным отношениям Стивен Кук предположил, что после этой атаки КСИР может снять некоторые ограничения для своих прокси (таких как «Хизбалла») — и они предпримут новые атаки на Израиль.

Директор программы по Ближнему Востоку Центра стратегических и международных исследований Джон Альтерман заявил, что такие атаки со стороны Израиля могут снизить вероятность масштабного конфликта. «Израильтяне убеждены, что если они попытаются отступить, то угроза будет расти, а не уменьшаться. Они убеждены, что, пока они периодически делают что-то подобное, их противники будут сдержаны», — пояснил Альтерман.

Похожую версию высказал международный редактор «Би-би-си» Джереми Боуэн. Он предположил, что Израиль таким образом проверяет решимость Ирана и его союзников, а также демонстрирует свою готовность к дальнейшему усилению давления на противников в регионе. При этом Боуэн считает, что Иран и «Хизбалла» ответят на израильскую атаку, но сделают это не самым очевидным образом. Например, в виде кибератаки.

Арабист Марианна Беленькая считает, что произошедшее может привести к усилению атак по территории Израиля со стороны Ливана и Сирии, а также к новым терактам. «Как Иран может ответить? Это большой вопрос. Иран не готов к прямому столкновению с Израилем. Так что, скорее всего, будет просто усиление ракетных атак по израильской территории, плюс будет попытка терактов в отношении еврейских зданий и израильтян на территории третьих стран по всему миру», — приводит слова эксперта The Insider.

Читайте также

После нападения ХАМАС на Израиль по всему Ближнему Востоку активизировались «иранские прокси» Насколько хорошо Тегеран контролирует «Хизбаллу», хуситов и другие группировки?

Читайте также

После нападения ХАМАС на Израиль по всему Ближнему Востоку активизировались «иранские прокси» Насколько хорошо Тегеран контролирует «Хизбаллу», хуситов и другие группировки?