Израильская авиация атаковала консульство Ирана в Сирии. Погиб генерал Корпуса стражей исламской революции

Обновлено. Связанное с КСИР агентство Fars News подтвердило гибель Мохаммада Захеди.

Израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске, сообщает Reuters. В результате удара погиб командир подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Мохаммад Реза Захеди, пишет агентство со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

О гибели Мохаммада Захеди также сообщают арабский телеканал Al Hadath и иранское агентство Tasnim. Всего в результате удара, как пишет Al Hadath, погибли шесть человек. Официальных данных о погибших нет.

Корреспондент агентства AFP, прибывший на место, сообщил, что здание консульства полностью разрушено. Об этом же пишут агентства Tasnim и Irna.

В израильской армии Reuters заявили, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.

Мохаммад Захеди был командующим сухопутными войсками КСИР с 2006 по 2009 годы, с 2017 года руководил операциями КСИР.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года израильские военные регулярно наносят авиаудары по располагающимся в Сирии силам «Хизбаллы» и Корпуса стражей исламской революции. В январе 2024 года в результате авиаудара, нанесенного израильскими истребителями по зданию в Дамаске, погибли пять членов КСИР и несколько сирийских военных.

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