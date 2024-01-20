Израиль нанес ракетный удар по Дамаску. По данным Reuters, погибли четыре члена Корпуса стражей исламской революции Ирана

Четыре члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военно-политического формирования Ирана, погибли при ударе Израиля по Дамаску, столице Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Среди погибших, как утверждается, высокопоставленный сотрудник информационного подразделения КСИР.

По словам собеседника агентства, Израиль нанес ракетный удар по многоэтажному зданию в квартале Мезза на западе Дамаска. Здание использовали иранские советники, поддерживающие правительство Сирии, рассказал Reuters другой источник, близкий к Сирии и Ирану. В результате дом полностью разрушен.

Директор больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амин сообщил сирийской газете Al Watan, что после атаки в больницу поступили один погибший и трое раненых, в том числе женщина.

В соцсетях появились сообщения, что при ударе погиб один из лидеров палестинского движения «Исламский джихад» Акрам аль-Аджури, но представитель организации это отрицает. Он заявил Reuters, что в результате удара никто из членов группировки не пострадал.

Израиль на момент публикации это не комментировал.

Израиль давно наносит удары по целям в Сирии, связанным с Ираном. После начала палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года войска Израиля усилили атаки на объекты в Сирии. В декабре в результате двух израильских ударов погибли три члена КСИР, в том числе старший советник, отвечавший за военную координацию между Сирией и Ираном.

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