Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны страны Йоава Галанта, отправленного в отставку 5 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Суд обвиняет Нетаниягу и Галанта в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Также, по мнению суда, Нетаниягу и Галант несут ответственность за использование голода как метода ведения войны.

Судьи палаты предварительного производства МУС считают, что Нетаниягу и Галант «намеренно и сознательно» лишили гражданское население сектора Газа необходимых для выживания предметов, включая еду, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электроэнергию.

Ордера на арест, отмечает суд, обычно классифицируются как «секретные», но в этом случае было решено опубликовать детальную информацию, поскольку «поведение, аналогичное тому, которое указано в ордере, по-видимому, продолжается». Кроме того, палата предварительного производства МУС сочла, что публикация отвечает интересам жертв и их семей.

Также МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Дейфа. В Израиле его считают одним из организаторов нападения 7 октября 2023 года. Дейф был убит в июле в результате израильского авиаудара по лагерю Аль-Маваси на юге сектора Газа. 1 августа 2024 года ЦАХАЛ подтвердил его смерть.

Выдачи ордера на арест Нетаниягу и Галанта запросил в мае 2024 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Вместе с этим он также просил выдать ордер на арест трех лидеров движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. Все они с тех пор были убиты.

Нетаниягу назвал запрос прокурора МУС «скандальным» и заявил, что это «не остановит» ни его, ни Израиль. Президент США Джо Байден осудил требование выдать ордеры на арест и назвал его «возмутительным».

В июне The Jerusalem Post писал, что МУС отложил процесс принятия решения о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта — из-за того, что Великобритания на правах «друга суда» 10 июня подала заявление о представлении замечаний относительно юрисдикции МУС по поводу Израиля. Однако после смены правительства Великобритании это заявление было отозвано.

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