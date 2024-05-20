Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал «скандальным» запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС), который потребовал выдачи ордера на его арест. Как пишет Ynet, Нетаниягу заявил на заседании фракции «Ликуд», что «это не остановит ни меня, ни нас».

Президент Израиля Ицхак Герцог охарактеризовал действия МУС как «запредельно возмутительные», добавив, что они «показывают, до какой степени международная судебная система находится под угрозой краха».

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20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан объявил, что потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании.

По мнению МУС, лидеры ХАМАС несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В свою очередь Нетаниягу и Галант несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа по крайней мере с 8 октября 2023 года, заявляют в суде.

Террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и взяв в заложники около 250 человек. После нападения силы ЦАХАЛ начали боевые действия в секторе Газа. В начале мая Израиль начал операцию в Рафахе на юге сектора Газа — последнем городе, не занятом израильскими военными в ходе операции.