Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест Биньямина Нетаниягу

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании.

В заявлении прокурора сказано, что Нетаниягу и Галлант несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа по крайней мере с 8 октября 2023 года.

В свою очередь, сказано в заявлении прокурора МУС, у следствия есть основания полагать, что трое лидеров ХАМАС несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 года.

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