Байден назвал «возмутительным» требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест Нетаниягу

Президент США Джо Байден осудил требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны страны Йоава Галанта.

«Требование прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутительно. Позвольте мне четко заявить: на что бы ни намекал прокурор Международного уголовного суда, невозможно поставить знак равенства между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем на стороне Израиля и противостоять угрозам его безопасности», — говорится в заявлении Байдена, которое опубликовал Белый дом.

В свою очередь глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «категорически отвергает» требование прокурора МУС, в котором, по словам Блинкена, тот «уравнял» Израиль и ХАМАС. «Мы отвергаем отождествление прокурором Израиля и ХАМАС. Это позорно», — заявил он.

Блинкен отметил, что задолго до нынешнего конфликта на Ближнем Востоке США «ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе». Глава Госдепа США считает, что решение прокурора также может поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и увеличить объем гуманитарной помощи.

20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании.

В заявлении прокурора говорится, что Нетаниягу и Галант несут уголовную ответственность за военные преступления, совершенные в секторе Газа с начала октября 2023 года. В свою очередь лидеры ХАМАС несут ответственность за военные преступления не только в секторе Газа, но и на территории Израиля.

Нетаниягу назвал «скандальным» запрос прокурора МУС отметив, что «это не остановит ни меня, ни нас». Представитель ХАМАСа Абу Зухри назвал требование Хана «приравниванием жертвы к палачу».

Израиль не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Палестина входит в состав участников МУС и ратифицировала в 2015 году.

Если МУС выдаст ордер на арест Нетаниягу, он окажется в одном ряду с Путиным

В Израиле опасаются выдачи Международным уголовным судом ордера на арест руководства страны, включая Биньямина Нетаниягу Если это произойдет, он окажется в одном ряду с Омаром аль-Баширом и Владимиром Путиным

Если МУС выдаст ордер на арест Нетаниягу, он окажется в одном ряду с Путиным

В Израиле опасаются выдачи Международным уголовным судом ордера на арест руководства страны, включая Биньямина Нетаниягу Если это произойдет, он окажется в одном ряду с Омаром аль-Баширом и Владимиром Путиным