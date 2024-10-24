За год войны Израиль убил практически всех лидеров ХАМАС и «Хизбаллы». Вот как это происходило

Билборд на улице в Тегеране: на нем изображен убитый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар, 19 октября 2024 года Abedin Taherkenareh / EPA / Scanpix / LETA

После нападения боевиков движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года — они убили около 1200 мирных жителей и захватили в заложники больше 250 человек — ЦАХАЛ начал масштабную военную операцию против террористов в секторе Газа. Израильские военные также продолжили наносить воздушные удары по позициям «Хизбаллы» в Ливане, которая выступает на стороне палестинских боевиков. В июле в Тегеране погиб лидер ХАМАС Исмаил Хания, в сентябре в Бейруте был убит генсек «Хизбаллы» Хасан Насралла. Их преемники тоже погибли. Премьер Израиля Биньямин Нетаниягу неоднократно называл «полное уничтожение ХАМАС» одной из главных целей войны, а министр обороны Йоав Галант после убийства главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара заявил, что ЦАХАЛ «доберется до каждого террориста».

10 марта

↓

Убит Марван Исса — заместитель командующего бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам», военного крыла ХАМАС . Исса состоял в военном совете палестинского движения и считался одним из ключевых связных между военными и политическими лидерами ХАМАС.

13 июля

↓

Убит Мухаммед Дейф — командующий бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам» . Он погиб в результате израильского авиаудара по лагерю Аль-Маваси в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа. Смерть Дейфа ЦАХАЛ подтвердил спустя две недели, 1 августа. В Израиле Дейфа считают одним из организаторов нападения 7 октября.

30 июля

↓

Убит Фуад Шукр — военный командир «Хизбаллы» , которого в ЦАХАЛ называли «правой рукой» генерального секретаря ливанского движения Хасана Насраллы и его советником по планированию террористических операций. Он погиб в результате израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту. В Израиле Шукра также считают ответственным за ракетный удар по футбольному полю в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 подростков (вот подробности этой истории).

что предшествовало нынешней войне на ближнем востоке

Террористы ХАМАС насиловали женщин во время нападения на Израиль. Большинство жертв не выжили Об этом говорят свидетели, эксперты и израильская полиция

что предшествовало нынешней войне на ближнем востоке

Террористы ХАМАС насиловали женщин во время нападения на Израиль. Большинство жертв не выжили Об этом говорят свидетели, эксперты и израильская полиция

31 июля

↓

В Тегеране убит Исмаил Хания — глава политбюро ХАМАС . Он не появлялся в секторе Газа с 2019 года и проживал в Катаре и Турции. В столицу Ирана Хания приехал на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. Первоначально считалось, что причиной смерти Хании стал ракетный удар. Позже The New York Times со ссылкой на источники писала, что Хания погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в гостевом доме, где он остановился. Официально Израиль ответственность за убийство Хании на себя не брал.

29 августа

↓

Убит Мухаммед Джабер по прозвищу Абу Шуджаа — он считался командиром группировки «Исламский джихад» в лагере Нур-Шамс и одним из лидеров палестинского сопротивления на Западном берегу реки Иордан . Погиб в ходе одного из крупнейших антитеррористических рейдов ЦАХАЛ в районе городов Дженин и Тулькарм на Западном берегу.

20 сентября

↓

Убит Ибрагим Акиль — его в Израиле называли вторым по значимости военным командиром «Хизбаллы» после Фуада Шукра . Погиб в результате «точечного» удара израильских военных по пригороду Дахия на юге Бейрута. Акиль командовал силами «Радвана», элитного подразделения «Хизбаллы». В 1980-е он был ключевым членом ячейки «Хизбаллы», которая взяла на себя ответственность за взрыв посольства США в Бейруте. Кроме того, в те же годы он руководил операцией по захвату американских и немецких заложников в Ливане.

27 сентября

↓

Убит Хасан Насралла — генеральный секретарь «Хизбаллы» , возглавлявший группировку более 30 лет. Армия обороны Израиля нанесла удар по штабу «Хизбаллы» в пригороде Дахия на юге Бейрута вечером 27 сентября, подтвердив гибель Насраллы на следующий день. Израильская разведка почти 20 лет собирала данные, чтобы выследить и атаковать лидера «Хизбаллы».

4 октября

↓

Убит Хашем Сафиеддин — глава исполнительного совета «Хизбаллы» , неофициальный преемник Хасана Насраллы и его двоюродный брат. Пост преемника он занимал меньше двух недель. 22 октября ЦАХАЛ объявил, что Сафиеддин был убит во время удара израильской авиации по штабу «Хизбаллы» в Бейруте в ночь на 4 октября.

16 октября

↓

Убит Яхья Синвар — глава политбюро ХАМАС , занявший этот пост после гибели Исмаила Хании. Он погиб в Рафахе на юге сектора Газа. Израильские военные искали его больше года, а обнаружили практически случайно: по солдатам, патрулировавшим местность, открыли огонь из одного из зданий. Они ответили залпом из танка, после чего запустили внутрь разрушенного здания дрон, который и обнаружил раненого Синвара. После этого он был застрелен. Помимо того, что Синвар был лидером ХАМАС в секторе Газа, он также считался одним из главных идеологов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

После убийства Яхьи Синвара ХАМАС официально имя его преемника не называл. Арабская газета Asharq Al-Awsat, которая базируется в Лондоне и считается близкой к саудовской королевской семье, писала, что ХАМАС хочет сохранить имя нового главы политбюро в секрете «из-за вопросов безопасности». 24 октября замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил российскому госагентству РИА Новости, что преемник Синвара пока не выбран, но его имя все же будет объявлено официально.

Кто возглавит «Хизбаллу» после смерти Хасана Насраллы, пока неясно. Нетаниягу, обращаясь к гражданам Ливана в начале октября, заявил, что ЦАХАЛ убил самого Насраллу, а также его преемника и следующего преемника — но их имен не называл. Группировка никаких официальных объявлений с тех пор не делала.

«Медуза»