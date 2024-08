ЦАХАЛ провел масштабный рейд на Западном берегу Иордана. Убит командир палестинской террористической группировки О его смерти уже сообщали в апреле. Но потом он появился живым на похоронах другого человека

Израильские военные во время рейда в Дженине, 28 августа 2024 года Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix / LETA

Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) и израильской пограничной полицией 28 августа провела крупную антитеррористическую операцию в районах городов Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

В операции, которую CNN называет одной из самых масштабных за последние годы, были задействованы дроны и бульдозеры. На одном из видео снято, как бульдозеры вскапывают улицу в застроенном районе Тулькарма (израильские военные сообщили, что в этом районе была обнаружена взрывчатка, заложенная под дорогами). Еще одно видео показывает удар по штабу террористов в Нур-Шамсе, лагере беженцев недалеко от Тулькарма.

В результате операции в Тулькарме, как сообщили в ЦАХАЛ, был убит террорист Мухаммад Джабер по прозвищу Абу Шуджаа. Его называют главой террористической сети в Нур-Шамсе. ЦАХАЛ утверждает, что он участвовал во множестве атак и в том числе был причастен к убийству гражданина Израиля Амнона Мухтара, жителя города Петах-Тиква, который был застрелен на Западном берегу в своей машине в июне. Джабер был убит вместе с еще четырьмя террористами, укрывавшимися в мечети.

Гибель Абу Шуджаа подтвердили в отделении «Палестинского исламского джихада» в Тулькарме, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление террористической группировки в телеграме.

О смерти Джабера палестинские (а также израильские и другие) издания уже сообщали — в апреле 2024 года. Его называли командиром местного крыла «Палестинского исламского джихада» и одним из лидеров палестинского сопротивления на Западном берегу. Спустя два дня Джабер появился живым на похоронах палестинцев, убитых в ходе рейда израильских военных.

Вместе с рейдом в Дженине и Тулькарме израильские военные также провели воздушную операцию в районе лагеря Фаръа рядом с городом Тубас. В результате удара, нанесенного с самолета, были убиты четверо вооруженных террористов. Там же израильские военные обнаружили в местной мечети, как утверждается, командный пункт террористов.

Арабоязычный спикер ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщил, что в здании мечети была найдена лаборатория по изготовлению взрывных устройств. Инженерные подразделения, по его словам, уничтожили взрывчатку на месте «таким образом, чтобы не нанести вред молитвенному залу или святому месту».

В здании мечети, по данным ЦАХАЛ, также были подключенные к телеэкранам многочисленные камеры наблюдения, позволявшие террористам следить за передвижением израильских сил.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что операция ЦАХАЛ на Западном берегу была призвана ликвидировать «исламско-иранскую террористическую инфраструктуру» в Дженине и Тулькарме. По словам Каца, Иран «работает над созданием восточного террористического фронта по образцу сектора Газа и Ливана», финансируя и вооружая террористов, а также переправляя современное оружие в Иорданию, а затем на Западный берег.

Спикер ЦАХАЛ Надав Шошани опубликовал фото оружия, найденного в ходе рейда. По его словам, за последний год террористы из Дженина и Тулькарма совершили 150 атак. «Эти нападения неоднократно подвергали риску жизни не только израильтян, но и палестинцев», — написал Шошани.

Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что в ходе рейда ЦАХАЛ на Западном берегу были убиты 12 человек. The Washington Post отмечает, что в это число не входят пятеро террористов, убитых в мечети в Тулькарме — то есть всего убиты 17 человек. The Times of Israel также пишет, что общее число погибших в ходе рейда — 17 человек. ЦАХАЛ заявил, что в ходе рейда 12 террористов были убиты и более 10 арестованы.

По данным Палестинского Красного креста, по меньшей мере двое из погибших были убиты в Дженине в результате обстрела израильскими военными, а еще трое — в результате удара беспилотника по автомобилю на окраине города. Ранения получили, по данным минздрава, более 20 человек. В ЦАХАЛ гибель остальных, помимо девяти убитых террористов, не комментировали.

После 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, напряженность на Западном берегу Иордана резко возросла. За 10 месяцев ЦАХАЛ нанес более 60 авиаударов по Западному берегу, используя дроны, ударные вертолеты и истребители. Около 4850 палестинцев, проживающих на Западном берегу были арестованы, из них более 1960 человек, по данным израильских служб безопасности, связаны с ХАМАС. Палестинский минздрав утверждает, что с 7 октября на Западном берегу были убиты более 650 жителей. В ЦАХАЛ заявляют, что подавляющее большинство из них были боевиками, убитыми в перестрелках, или террористами, совершавшими нападения. За это же время в Израиле и на Западном берегу в результате террористических атак были убиты 27 человек, включая сотрудников израильской службы безопасности.

