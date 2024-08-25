Израиль заявил, что «Хизбалла» готовится атаковать, и нанес превентивные удары по объектам группировки в Ливане. «Хизбалла» запустила по Израилю более 320 ракет

Южные районы Ливана после превентивных ударов ЦАХАЛ по объектам «Хизбаллы», 25 августа 2024 года Aziz Taher / Reuters / Scanpix / LETA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла превентивные удары по объектам группировки «Хизбалла» в Ливане после того, как в ночь на 25 августа заметила, что движение готовится нанести массированный ракетный удар по Израилю.

«В качестве меры самообороны, направленной на устранение этих угроз, Армия обороны Израиля наносит удары по объектам террористов в Ливане, откуда „Хизбалла“ планировала начать свои нападения на израильское гражданское население», — заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В ЦАХАЛ заявили, что около 100 истребителей ВВС Израиля нанесли удары и, как утверждается, уничтожили тысячи ракетных установок «Хизбаллы», которые готовили для обстрела северных и центральных районов Израиля. Под израильский удар попали более чем 40 пусковых площадок группировки.

Как пишет The Times of Israel, удары израильских истребителей не помешали «Хизбалле» обстрелять территорию Израиля: она применила более 320 ракет, а также беспилотники. «Хизбалла» распространила заявление, в котором назвала атаку на Израиль ответом на израильский авиаудар по Бейруту, в результате которого 30 июля убит военный командир группировки Фуад Шукр, сообщает «Аль Арабия».

Атака «Хизбаллы» продолжалась с 05:30 до 06:15 утра по местному времени (совпадает с московским). «Хизбалла» утверждает, что нанесла удары по 11 военным объектам на севере Израиля. На видеозаписи, появившейся в соцсети X, видно, как беспилотник «Хизбаллы» падает на шоссе на севере Израиля.

Во время атаки «Хизбаллы» сирены звучали на севере Израиля, в том числе в прибрежном городе Акко, Кацрине на Голанских высотах, а также в населенных пунктах Галилеи. По информации израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом», в городе Акко во время атаки «Хизбаллы» легкие ранения получила женщина, ее госпитализировали в Хайфу.

В соцсетях появилось видео, как многочисленные ракеты-перехватчики системы ПВО «Железный купол» отражают атаку.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильские системы ПВО, корабли и самолеты отражают атаку в небе, а также наносят удары по «Хизбалле». Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов.

На севере Израиля ввели ряд ограничений для мирных жителей. Власти запретили, чтобы на улицах одновременно собирались более 30 человек, а в помещениях — более 300. Учебным заведениям и компаниям разрешили работу только в случае, если рядом есть подходящее убежище. Власти закрыли пляжи на границе с Ливаном. Во время атаки «Хизбаллы» международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно приостанавливал работу, в 7 утра он начал принимать рейсы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином и проинформировал его об ударах ЦАХАЛ по Израилю. Президент США Джо Байден распорядился поддерживать контакт с руководством Израиля, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт. «Мы будем продолжать поддерживать право Израиля на самооборону, и мы будем продолжать работать над стабильностью в регионе», — заявил он.

Южный район Ливана после удара ЦАХАЛ, 25 августа 2024 года Kawnat Haju / AFP / Scanpix / LETA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль полон решимости защищать себя. «Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну и безопасно вернуть жителей севера в свои дома, и продолжаем придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам — мы бьем по нему», — сказал он.

В атаке «Хизбаллы» по Израилю не участвовал Иран, хотя ранее страна грозила ответить Израилю на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в Тегеране в ночь на 31 июля.

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