Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что убит высокопоставленный командир «Хизбаллы», ответственный за гибель детей на Голанских высотах

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по столице Ливана Бейруту. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ утверждают, что целью удара был один из командиров ливанской группировки «Хизбалла», ответственный за ракетный удар по , в результате которого погибли дети.

Обновление. Через несколько часов представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что в результате удара израильской армии убит Фуад Шукр — «самый высокопоставленный» военный командир «Хизбаллы» и руководитель стратегического формирования движения. По данным ЦАХАЛ, он был «правой рукой» и советником по планированию операций генерального секретаря «Хизбаллы» Хасана Насраллы. Израиль называет его ответственных за гибель детей в результате удара по Голанским высотам и «за убийство израильских и иностранных граждан на протяжении многих лет».

Вскоре после сообщения об ударе по Бейруту министр обороны Израиля Йоав Галлант выступил с заявлением, в котором сказал, что «Хизбалла» «перешла красную черту». Его слова приводит Times of Israel.

В результате атаки на Бейрут было разрушено многоэтажное здание в районе Харет Хрейк. По данным Ливанского национального новостного агентства, погибла женщина, еще 68 человек пострадали, пять из них в тяжелом состоянии.

Вечером 27 июля власти Израиля сообщили, что ливанская группировка «Хизбалла» нанесла ракетный удар по Голанским высотам, которые контролирует Израиль. Под обстрел попало футбольное поле в деревне Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли 12 человек — дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет.

«Хизбалла» причастность к обстрелу отрицает. Представители группировки, по словам источников Axios, сообщили ООН, что дети погибли в результате «падения израильской ракеты ПВО». Незадолго до того, как стало известно об обстреле друзской деревни, «Хизбалла» и ливанские СМИ сообщали, что группировка нанесли серию ударов по позициям Израиля на Голанских высотах — примерно в трех километрах от Мадждаль-Шамс.

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