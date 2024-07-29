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Обстрел Голанских высот. Там погибли 12 детей и подростков. Все опять говорят о новой войне Израиля с Ливаном Что произошло за последние два дня
Источник: Meduza
- Вечером 27 июля власти Израиля сообщили, что ливанская группировка «Хизбалла» нанесла ракетный удар по Голанским высотам, которые контролирует Израиль. Под обстрел попало футбольное поле в друзской деревне Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли 12 человек — дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Похороны погибших прошли 28 и 29 июля.
- «Хизбалла» причастность к обстрелу отрицает. Представители группировки, по словам источников Axios, сообщили ООН, что дети погибли в результате «падения израильской ракеты ПВО». Эту же версию продвигает ливанский телеканал «Аль-Маядин». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ее отрицают.
- Незадолго до того, как стало известно об обстреле друзской деревни, «Хизбалла» и ливанские СМИ сообщали, что боевики нанесли серию ударов по позициям Израиля на Голанских высотах. В том числе утверждалось, что боевики ударили иранской ракетой «Falaq-1» по израильскому военному объекту на склонах горы Хермон на границе Голанских высот и Ливана — примерно в трех километрах от Мадждаль-Шамс. Обстрелы, заявили в «Хизбалле», стали ответом на удары израильских ВВС 27 июля по городу Кфар-Кила на юге Ливана. Как сообщалось, военные Израиля нанесли там удар по складу оружия группировки. В результате погибли четыре боевика «Хизбаллы».
- По данным ЦАХАЛ, «Хизбалла» нанесла удар по Мадждаль-Шамс из района Шебаа на юге Ливана. Израильские военные опубликовали фотографии обломков ракеты «Falaq-1», которые, как утверждается, были найдены на месте удара в друзской деревне. В администрации президента США Джо Байдена также заявили, что ракета, взорвавшаяся на футбольном поле с детьми, была запущена «Хизбаллой». Вашингтон назвал атаку «ужасающей».
- Обстрел Мадждаль-Шамс — самая большая атака на Израиль и подконтрольные ему территории после нападения на страну террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. В МИД Израиля завили, что «Хизбалла» «перешла все красные линии». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пригрозил, что ливанская группировка «заплатит такую высокую цену, какую еще не платила».
- Удар по Мадждаль-Шамс усилил опасения, что продолжающиеся с октября 2023 года взаимные обстрелы между Израилем и «Хизбаллой» могут перерасти в полномасштабную войну в регионе, в которую в том числе окажутся втянуты США и Иран. Международные авиакомпании начали отменять рейсы в Бейрут.
- Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб попросил США обратиться к Израилю с просьбой «проявить сдержанность». С аналогичной просьбой США обратились к властям Ливана — чтобы те попросили о сдержанности «Хизбаллу». Белый дом заявил, что Израиль имеет право ответить на обстрел Голанских высот, но все же призвал к сдержанности.
- По данным Reuters, «Хизбалла» находится в состоянии «повышенной готовности» и «зачистила» некоторые ключевые объекты на юге Ливана на случай возможного нападения Израиля.
- Израиль и «Хизбалла» обменялись серией ударов. В результате атаки израильского беспилотника 29 июля на юге Ливана погибли два боевика «Хизбаллы», заявили в ЦАХАЛ.