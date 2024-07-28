Последствия ракетного удара по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе Hassan Shams / AP / Scanpix / LETA

Вечером 27 июля , контролируемые Израилем, попали под обстрел, погибли 12 человек, 11 из них — дети и подростки. Под ударом оказалось футбольное поле в городе Мадждаль-Шамс, на котором в этот момент играли подростки. Армия обороны Израиля заявила, что согласно ее разведданным, за ракетным обстрелом стоит ливанская группировка «Хизбалла». Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари утверждает, что удар был нанесен иранской ракетой «Falaq-1».

В заявлении группировки говорится, что она «не имеет никакого отношения к инциденту и категорически отрицает все ложные обвинения». Незадолго до сообщения о гибели подростков на футбольном поле «Хизбалла» сообщала, что обстреливает военную базу неподалеку от Мадждаль-Шамса. BBC News отмечает, что база находится в трех километрах от футбольного поля.

Как отмечает Axios со ссылкой на американского чиновника, представители «Хизбаллы» сообщили ООН, что гибель людей на футбольном поле произошла из-за «падения израильской ракеты ПВО».

Пострадавшие в результате удара Hassan Shams / AP / Scanpix / LETA Сотрудники экстренных служб осматривают территорию после обстрела Ammar Awad / Reuters / Scanpix / LETA

Церемония прощания с погибшими в результате удара по Мадждаль-Шамсу /Leo Correa / AP / Scanpix / LETA

После этого обстрела, в ночь на 28 июля, Израиль нанес удары по объектам «Хизбаллы» на территории Ливана, в том числе по тайникам с оружием и «террористической инфраструктуре», говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Подробности о последствиях удара не сообщались.

В МИД Израиля заявили, что «Хизбалла» «перешла все красные линии». «Это не армия, сражающаяся с другой армией, а террористическая организация, намеренно бьющая в мирных жителей», — заявили в министерстве. Власти Израиля опубликовали имена и возраст десяти погибших на футбольном поле. Согласно это списку, это дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Возраст 11-го погибшего не назван, подробности о 12-й жертве не сообщаются.

Официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн в своем заявлении отметил, что единственный способ «предотвратить полномасштабную войну, которая будет разрушительна для Ливана, — это заставить „Хизбаллу“ выполнить резолюцию 1701 Совбеза ООН». «Сейчас самая последняя минута, чтобы сделать это дипломатическим путем», — заявил он. Резолюция предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований — там должны остаться только миротворческие силы ООН и подразделения регулярной ливанской армии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что «Хизбалла» «заплатит такую высокую цену, какую она еще не платила». Он досрочно вернулся в страну из США, 28 июля Нетаниягу проведет заседание военно-политического кабинета.

Власти США опасаются, что удар по Голанским высотам приведет к войне между Израилем и «Хизбаллой», пишет Axios со ссылкой на американских чиновников. «То, что произошло сегодня, может стать тем спусковым крючком, о котором мы беспокоились и которого пытались избежать на протяжении десяти месяцев», — сказал один из собеседников издания. По мнению американских чиновников, без прекращения огня в секторе Газа война между Израилем и ливанской группировкой становится все более вероятной, что усугубит региональный кризис и еще больше втянет США в конфликт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Токио заявил, что «все признаки указывают на то, что ракета действительно была выпущена „Хизбаллой“». «Мы поддерживаем право Израиля защищать своих граждан от террористических атак», — сказал он.

Агентство Reuters утверждает, что «Хизбалла» находится в состоянии «повышенной готовности» и «зачистила» некоторые ключевые объекты на юге Ливана на случай возможного нападения Израиля.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что попросил США обратиться к Израилю о необходимости «проявить сдержанность». С аналогичной просьбой США обратились к властям Ливана — чтобы те попросили о сдержанности «Хизбаллу». По его мнению, «Хизбалла» не наносила намеренный удар по футбольному полю с детьми, это «могла быть ошибка израильтян или „Хизболлы“».

Председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валид Джумблат, который является лидером ливанских друзов, заявил, что «причинение вреда гражданскому населению неприемлемо, независимо от того, происходит ли оно на оккупированных Голанских высотах или на юге Ливана». После того, как «Хизбалла» начала отрицать свою причастность к ракетному удару по футбольному полю, Джумблат заявил, что Израиль «уже долгое время работает над разжиганием конфликтов и расколом региона», отмечает Ynet.

Лидер израильских друзов шейх Муафак Тариф назвал гибель детей на футбольном поле «террористическим актом», который пересек «все красные линии».

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