В Тегеране убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания. Главное

Сын Исмаила Хании в секторе Газа на руинах разрушенного израильским авиаударом дома лидера ХАМАС, 29 октября 2014 года Majdi Fathi / NurPhoto / Corbis / Getty Images

В Тегеране в ночь на 31 июля убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания. О его гибели сообщила сама палестинская террористическая группировка, а также иранский Корпус стражей исламской революции.

В заявлении ХАМАС говорится, что Хания погиб в результате израильской атаки на его резиденцию в столице Ирана. Вместе с лидером группировки убит его телохранитель. Арабский телеканал Al Mayadeen утверждает, что по дому, где находился Хания, был нанесен ракетный удар с территории другого государства, однако официально причина его смерти пока не названа. Агентство Tasnim пишет, что Хания был убит «снарядом с воздуха» около двух часов ночи. Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук (он не раз приезжал в Москву в составе делегации движения) назвал убийство Хании «трусливым актом» и заявил, что оно «не останется без ответа». Глава управляющей Западным берегом Иордана Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас также осудил убийство Хании.

Израильские власти официальных заявлений о гибели Хании пока не делали. Представитель Армии обороны Израиля, которая накануне нанесла удар по столице Ливана Бейруту, убив одного из высокопоставленных командиров «Хизбаллы» Фуада Шукра, отказался комментировать телеканалу CNN новость о смерти главы ХАМАС. Единственным чиновником, высказавшимся об убийстве Хании, стал министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху, назвавший его «правильным способом очистить мир от этой грязи».

В МИД России гибель Хании назвали «абсолютно неприемлемым политическим убийством», которое, по мнению российских дипломатов, приведет к «дальнейшей эскалации напряженности в регионе». Это заявление сделал замглавы российского ведомства Михаил Богданов.

Хания, который с 2019 года проживал в изгнании в Катаре и Турции, прибыл в Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, избранного после гибели в авиакатастрофе в мае 2024 года предыдущего лидера страны Ибрагима Раиси. The New York Times пишет, что накануне убийства Хания также встречался с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Исмаил Хания на церемонии инаугурации президента Ирана, 30 июля 2024 года Vahid Salemi / AP / Scanpix / LETA

Исмаилу Хание было 62 года. Он родился в лагере беженцев Аш-Шати в секторе Газа. Он изучал арабскую литературу в Исламском университете Газы, а затем присоединился к исламистскому движению. В 2006 году, после того как ХАМАС пришел к власти в секторе Газа, Хания недолгое время занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации (ПНА). Менее чем через год президент ПНА Махмуд Аббас уволил Ханию, но тот оставался лидером группировки в секторе Газа. В 2017 году Хания возглавил политбюро ХАМАС. В 2021 году его переизбрали на эту должность.

В Израиле Ханию дважды арестовывали — в 1987 году за участие в протестах в рамках , а затем в 1988 году. После этого его приговорили к трем годам тюремного заключения. В 1992 году Ханию после освобождения депортировали в южный Ливан.

Исмаила Ханию в числе других лидеров ХАМАС считают ответственным за нападение на Израиль 7 октября 2023 года. В результате той атаки погибли более 1200 израильтян, еще более 250 человек оказались в заложниках. Часть из них до сих пор остается в плену ХАМАС в секторе Газа. Израиль при посредничестве Катара и Египта ведет переговоры с террористической группировкой об их освобождении. Израильские власти неоднократно называли Ханию вместе с другими лидерами ХАМАС целью своих атак.

В апреле 2024 года при ударе израильских военных по сектору Газа погибли трое сыновей Хании. По данным катарского телеканала «Аль-Джазира», удар был нанесен по лагерю беженцев Аш-Шати неподалеку от Газы. Сам Хания подтвердил гибель своих сыновей и нескольких внуков. Он также добавил, что с начала войны были убиты 60 членов его семьи.

В Израиле Ханию считают одной из ключевых фигур в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Журналист Барак Равид (один из самых опытных израильских политических журналистов) считает, что смерть Хании окажет существенное влияние на переговоры — но отмечает, что его гибель была только вопросом времени: «когда», а не «если». Он же называет убийство Хании «первой наиболее значительной израильской операцией с 7 октября». О том, что гибель Хании может сорвать переговоры, также пишет Bloomberg.

Хания находился под санкциями США. В 2018 году Госдепартамент США признал его террористом. Однако с Москвой, которая в отличие от Вашингтона не признала ХАМАС террористической организацией, у Хании отношения сложились в целом дружеские. Делегации ХАМАС неоднократно приезжали на переговоры в Москву, а сам Хания после переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок в марте 2024 года поздравил его и заявил, что ХАМАС рассчитывает на «укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества» с Россией, а также «высоко оценивает» позицию России в «поддержке палестинского вопроса».

В мае 2024 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест трех лидеров ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании, которых считают ответственными за нападение на Израиль 7 октября. Однако вместе с этим Карим Хан также потребовал выдать ордера на арест израильских лидеров — премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

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