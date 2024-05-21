Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдачи ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и лидеров ХАМАС Все возмущены сравнением Израиля с террористами. В США заговорили о санкциях против суда
20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. По мнению прокурора, Нетаниягу и Галант несут ответственность за военные преступления, совершенные в секторе Газа с 8 октября 2023 года. Требование прокурора вызвало возмущение лидеров многих западных стран, в том числе президента США Джо Байдена. В Конгрессе США уже говорят о возможных санкциях в отношении МУС. Руководителя Израиля в свою очередь заявляют, что даже если МУС выдаст ордер на арест, это не помешает уничтожению ХАМАС. «Медуза» собрала реакции на требование прокурора МУС.
Биньямин Нетаниягу
премьер-министр Израиля
Я с отвращением отвергаю то, как прокурор приравнивает демократический Израиль к убийцам из ХАМАС. Вы имеете наглость сравнить ХАМАС, который убивал, сжигал, резал, обезглавливал, насиловал и похищал наших братьев и сестер, с солдатами ЦАХАЛ, которые ведут справедливую войну, не похожую ни на какую другую. Это полное искажение реальности. <…> Именно так выглядит новый антисемитизм, он переместился из университетских городков на Западе в суд в Гааге. Какой позор. <…> Граждане Израиля, я обещаю вам одно — попытка связать нам руки провалится. Как премьер-министр Израиля я обещаю, что никакое давление и никакие решения на любом международном уровне не помешают нам нанести удар по тем, кто стремится уничтожить нас.
Йоав Галант
министр обороны Израиля
Попытка перевернуть реальность не увенчается успехом. Уравнивание террористической организации ХАМАС и государства Израиль отвратительно и достойно презрения. Израиль не является стороной в суде и не признает его полномочий.
Попытка прокурора воспрепятствовать праву Израиля на самозащиту и освобождение заложников должна быть отвергнута сразу же. ЦАХАЛ ведет боевые действия в соответствии с международным правом, предпринимая уникальные шаги в рамках гуманитарной деятельности, подобных которым еще никогда не предпринималось в ходе вооруженной борьбы. Израиль гордится нравственностью своих солдат и командиров.
Бени Ганц
член военного кабинета Израиля, один из лидеров оппозиции
Израиль ведет одну из самых справедливых войн в современной истории после резни, совершенной террористическим движением ХАМАС 7 октября. В то время как Израиль придерживается одного из самых строгих моральных кодексов в истории, соблюдает международное право и обладает надежной независимой судебной системой, проведение параллелей между лидерами демократической страны, преисполненной решимости защитить себя от террора, и лидерами кровожадной террористической организации является глубоким искажением идеи справедливости и вопиющим моральным банкротством. Позиция прокурора по выдаче ордеров на арест сама по себе является преступлением исторического масштаба, о котором будут помнить многие поколения.
ХАМАС
[ХАМАС] решительно осуждает попытки прокурора МУС приравнять жертв к агрессорам, выдав ордера на арест ряда лидеров палестинского сопротивления без законных оснований.
Джо Байден
президент США
Требование прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутительно. Позвольте мне четко заявить: на что бы ни намекал прокурор Международного уголовного суда, невозможно поставить знак равенства между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем на стороне Израиля и противостоять угрозам его безопасности.
Энтони Блинкен
госсекретарь США
Мы отвергаем то, как прокурор приравнивает Израиль к ХАМАС. Это позор. ХАМАС — жестокая террористическая организация, которая устроила самую страшную резню евреев со времен холокоста и до сих пор удерживает в заложниках десятки невинных людей, включая американцев. Более того, США еще задолго до нынешнего конфликта ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении этого дела.
Майк Джонсон
спикер Палаты представителей Конгресса США
Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это. Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим. МУС не имеет власти над Израилем или США, и сегодняшнее необоснованное и незаконное решение должно быть осуждено во всем мире.
МИД Франции
Франция еще 7 октября осудила массовые убийства на почве антисемитизма, совершенные ХАМАС. Эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за варварские нападения на гражданских лиц, сопровождавшиеся пытками и сексуальным насилием, которые она сама задокументировала.
Что касается Израиля, то решение о выдаче этих ордеров будет принимать Палата предварительного производства суда после изучения доказательств, представленных прокурором в поддержку выдвинутых обвинений, с учетом принципа взаимодополняемости и возможных действий израильских судов. На протяжении многих месяцев Франция предупреждает о необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права, в частности, о неприемлемом количестве жертв среди гражданского населения в секторе Газа и отсутствии доступа для гуманитарной помощи.
Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Вы знаете, что мы не являемся участниками [Римского] статута, соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда. А в целом, действительно, ситуация более чем любопытная в плане отношения США и готовности использовать санкционные методы даже в отношении МУС. Весьма любопытно. То есть, с одной стороны, мы не поддерживаем, но, с другой стороны, конечно, мы внимательно наблюдаем, фиксируем особенности позиции.
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине.
Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов.
Human Rights Watch
правозащитная организация
Решение запросить ордера на арест пяти человек за тяжкие международные преступления, совершенные в Израиле и Палестине с 7 октября, несмотря на давление со стороны законодателей США и других сторон, подтверждает решающую роль Международного уголовного суда. Жертвы серьезных нарушений в Израиле и Палестине десятилетиями сталкивались со стеной безнаказанности. Этот принципиальный первый шаг прокурора открывает перед лицами, ответственными за зверства, совершенные в последние месяцы, возможность ответить за свои действия в ходе справедливого судебного разбирательства.
Петр Фиала
премьер-министр Чехии
Требование главного прокурора МУС выдать ордер на арест представителей демократически избранного правительства вместе с лидерами исламистской террористической организации ужасно и совершенно неприемлемо.
Мы не должны забывать, что именно ХАМАС напал на Израиль в октябре и убил, ранил и похитил тысячи невинных людей. Именно эта совершенно неспровоцированная террористическая атака привела к нынешней войне в Газе и страданиям мирных жителей в Газе, Израиле и Ливане.
Антонио Таяни
глава МИД Италии
Мне кажется неприемлемым, что правительство, законно избранное народом демократическим путем, приравнивается к террористической организации, которая является причиной всего происходящего.