Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдачи ордеров на арест Биньямина Нетаниягу и лидеров ХАМАС Все возмущены сравнением Израиля с террористами. В США заговорили о санкциях против суда

Протестующие с плакатами против Биньямина Нетаниягу в Тель-Авиве Itai Ron / Middle East Images / ABACAPRESS.COM / Scanpix / LETA

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. По мнению прокурора, Нетаниягу и Галант несут ответственность за военные преступления, совершенные в секторе Газа с 8 октября 2023 года. Требование прокурора вызвало возмущение лидеров многих западных стран, в том числе президента США Джо Байдена. В Конгрессе США уже говорят о возможных санкциях в отношении МУС. Руководителя Израиля в свою очередь заявляют, что даже если МУС выдаст ордер на арест, это не помешает уничтожению ХАМАС. «Медуза» собрала реакции на требование прокурора МУС.

премьер-министр Израиля

Я с отвращением отвергаю то, как прокурор приравнивает демократический Израиль к убийцам из ХАМАС. Вы имеете наглость сравнить ХАМАС, который убивал, сжигал, резал, обезглавливал, насиловал и похищал наших братьев и сестер, с солдатами ЦАХАЛ, которые ведут справедливую войну, не похожую ни на какую другую. Это полное искажение реальности. <…> Именно так выглядит новый антисемитизм, он переместился из университетских городков на Западе в суд в Гааге. Какой позор. <…> Граждане Израиля, я обещаю вам одно — попытка связать нам руки провалится. Как премьер-министр Израиля я обещаю, что никакое давление и никакие решения на любом международном уровне не помешают нам нанести удар по тем, кто стремится уничтожить нас.

министр обороны Израиля

Попытка перевернуть реальность не увенчается успехом. Уравнивание террористической организации ХАМАС и государства Израиль отвратительно и достойно презрения. Израиль не является стороной в суде и не признает его полномочий.

Попытка прокурора воспрепятствовать праву Израиля на самозащиту и освобождение заложников должна быть отвергнута сразу же. ЦАХАЛ ведет боевые действия в соответствии с международным правом, предпринимая уникальные шаги в рамках гуманитарной деятельности, подобных которым еще никогда не предпринималось в ходе вооруженной борьбы. Израиль гордится нравственностью своих солдат и командиров.

член военного кабинета Израиля, один из лидеров оппозиции

Израиль ведет одну из самых справедливых войн в современной истории после резни, совершенной террористическим движением ХАМАС 7 октября. В то время как Израиль придерживается одного из самых строгих моральных кодексов в истории, соблюдает международное право и обладает надежной независимой судебной системой, проведение параллелей между лидерами демократической страны, преисполненной решимости защитить себя от террора, и лидерами кровожадной террористической организации является глубоким искажением идеи справедливости и вопиющим моральным банкротством. Позиция прокурора по выдаче ордеров на арест сама по себе является преступлением исторического масштаба, о котором будут помнить многие поколения.

[ХАМАС] решительно осуждает попытки прокурора МУС приравнять жертв к агрессорам, выдав ордера на арест ряда лидеров палестинского сопротивления без законных оснований.

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президент США

Требование прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутительно. Позвольте мне четко заявить: на что бы ни намекал прокурор Международного уголовного суда, невозможно поставить знак равенства между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем на стороне Израиля и противостоять угрозам его безопасности.

госсекретарь США

Мы отвергаем то, как прокурор приравнивает Израиль к ХАМАС. Это позор. ХАМАС — жестокая террористическая организация, которая устроила самую страшную резню евреев со времен холокоста и до сих пор удерживает в заложниках десятки невинных людей, включая американцев. Более того, США еще задолго до нынешнего конфликта ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении этого дела.

спикер Палаты представителей Конгресса США

Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это. Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим. МУС не имеет власти над Израилем или США, и сегодняшнее необоснованное и незаконное решение должно быть осуждено во всем мире.

Франция еще 7 октября осудила массовые убийства на почве антисемитизма, совершенные ХАМАС. Эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за варварские нападения на гражданских лиц, сопровождавшиеся пытками и сексуальным насилием, которые она сама задокументировала.

Что касается Израиля, то решение о выдаче этих ордеров будет принимать Палата предварительного производства суда после изучения доказательств, представленных прокурором в поддержку выдвинутых обвинений, с учетом принципа взаимодополняемости и возможных действий израильских судов. На протяжении многих месяцев Франция предупреждает о необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права, в частности, о неприемлемом количестве жертв среди гражданского населения в секторе Газа и отсутствии доступа для гуманитарной помощи.

Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях.

пресс-секретарь президента России

Вы знаете, что мы не являемся участниками [Римского] статута, соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда. А в целом, действительно, ситуация более чем любопытная в плане отношения США и готовности использовать санкционные методы даже в отношении МУС. Весьма любопытно. То есть, с одной стороны, мы не поддерживаем, но, с другой стороны, конечно, мы внимательно наблюдаем, фиксируем особенности позиции.

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официальный представитель МИД России

Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине.

Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов.

правозащитная организация

Решение запросить ордера на арест пяти человек за тяжкие международные преступления, совершенные в Израиле и Палестине с 7 октября, несмотря на давление со стороны законодателей США и других сторон, подтверждает решающую роль Международного уголовного суда. Жертвы серьезных нарушений в Израиле и Палестине десятилетиями сталкивались со стеной безнаказанности. Этот принципиальный первый шаг прокурора открывает перед лицами, ответственными за зверства, совершенные в последние месяцы, возможность ответить за свои действия в ходе справедливого судебного разбирательства.

премьер-министр Чехии

Требование главного прокурора МУС выдать ордер на арест представителей демократически избранного правительства вместе с лидерами исламистской террористической организации ужасно и совершенно неприемлемо.

Мы не должны забывать, что именно ХАМАС напал на Израиль в октябре и убил, ранил и похитил тысячи невинных людей. Именно эта совершенно неспровоцированная террористическая атака привела к нынешней войне в Газе и страданиям мирных жителей в Газе, Израиле и Ливане.

глава МИД Италии

Мне кажется неприемлемым, что правительство, законно избранное народом демократическим путем, приравнивается к террористической организации, которая является причиной всего происходящего.

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