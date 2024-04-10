Трое сыновей лидера политбюро ХАМАС погибли в результате удара по сектору Газа

Трое сыновей лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли при ударе Израиля по сектору Газа, сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира».

По данным телеканала, удар был нанесен по лагерю беженцев Аш-Шати неподалеку от Газы. «Аль-Джазира» утверждает, что удар нанесли израильские военные. В ЦАХАЛ эту информацию не комментировали.

Хания подтвердил, что трое его сыновей — Хазем, Амир и Мохаммед- и несколько внуков погибли при обстреле, когда навещали родственников в лагере беженцев во время праздника Ид аль-Фитр, завершающий месяц Рамадан.

«Я благодарю Аллаха за эту честь, которую он даровал нам мученической смертью трех моих сыновей и нескольких внуков», — сказал он «Аль-Джазире», добавив, что с начала войны 60 членов его семьи были убиты.

Хания также заявил, что Израиль стремится «посредством убийства детей лидеров ХАМАС сломить сопротивление палестинского народа», Нападение на его семью, отметил лидер политбюро ХАМАС, не изменит позицию группировки в переговорах с Израилем о прекращении огня, которые ведутся через посредников в последние месяцы.

Исмаил Хания возглавил политическое крыло ХАМАС в 2017 году. Он живет в столицы Катара Дохе.