Лидер политического крыла ХАМАС Исмаил Хания поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление в телеграм-канале движения.

В своем поздравлении Хания заявил, что ХАМАС рассчитывает на «укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества» с Россией, и «высоко оценил» позицию России в «поддержке палестинского вопроса», пишет РИА Новости.

Хания также пожелал Путину «успешного труда в интересах народа России» и «успехов в построении многополярного мира», цитирует заявление движения агентство.

После подведения итогов президентских выборов Путина с победой поздравили также президенты Ирана, Египта, Венесуэлы, Турции, Узбекистана, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава КНДР Ким Чен Ын, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Александр Лукашенко.

В США заявили, что продолжат работать, исходя из реальности, что Путин — президент, но это не отменяет того, что выборы «не соответствовали критериям свободы и справедливости». В правительстве Германии сказали, что канцлер страны Олаф Шольц не планирует поздравлять Путина, а в Литве заявили, что не считают прошедшую в России «имитационную и фальсифицированную процедуру» выборами, потому что она «больше похожа на трагический фарс».

Независимое движение наблюдателей «Голос» по итогам выборов выпустило заявление, в котором говорится, что в России еще никогда не было «президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам».

как проходило голосование в россии

На выборах в России задерживали наблюдателей — за то, что они заметили вбросы, за разговоры о войне и даже за майку с надписью «Навальный» Вот лишь несколько таких случаев

как проходило голосование в россии

На выборах в России задерживали наблюдателей — за то, что они заметили вбросы, за разговоры о войне и даже за майку с надписью «Навальный» Вот лишь несколько таких случаев