Выборы президента России не соответствовали критериям свободы и справедливости, заявил на брифинге с журналистами помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Реальность такова, что президент Путин — президент России. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего в Украине и других шагов, противоречащих интересам США, которые мы наблюдали со стороны этого президента и России под его руководством. И мы продолжим действовать в этой реальности. Но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и справедливости», — сказал Салливан, комментируя выборы президента РФ.

Помощник президента США также отметил, что результаты голосования были предсказуемы, потому что политические оппоненты Путина находятся в заключении или трагически погибли.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател сообщил, что из Вашингтона «звонков с поздравлениями (в адрес Путина) не будет». Он назвал прошедшее в России голосование «невероятно недемократическим процессом».

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

Центризбирком РФ по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий заявил, что Владимир Путин получил 87,28% голосов избирателей входе прошедших президентских выборов. Нынешний срок станет для него пятым.

Российская оппозиция призывала страны Запада не признавать результаты голосования. Однако в заявлениях представителей США, Евросоюза и стран, входящих в блок, об этом не говорится.