Полицейский на избирательном участке в Москве, 17 марта 2024 года Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Российский Центризбирком не зафиксировал жалоб и нарушений по итогам президентских выборов 2024 года, заявила глава ведомства Элла Памфилова. По данным ЦИК, Владимир Путин в пятый раз избрался на пост президента РФ, набрав рекордные 87,28% голосов при рекордной же явке 77,4% (более 87,1 миллиона проголосовавших). Таких показателей в истории современной России еще не было, и они вплотную приближаются к результатам автократов из Центральной Азии.

Тем временем движение в защиту прав избирателей «Голос» назвало прошедшие выборы «антистандартом избирательных кампаний». «Никогда еще мы не видели президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам», — заявили наблюдатели.

Памфилова утверждает, что ни на одном из более чем 90 тысяч избирательных участков результаты выборов не аннулировали. «Это беспрецедентный случай», — сказала она. За все три дня голосования были признаны недействительными всего 709 бюллетеней на 11 избирательных участках в восьми регионах, говорят в ЦИКе.

По решению судов были отстранены лишь девять членов УИК, в том числе один секретарь. Это произошло в Адыгее, Удмуртии, Московской и Оренбургской областях, Петербурге. Также удалены всего два наблюдателя — в Краснодарском крае и Амурской области. По словам Памфиловой, в Анапе наблюдатель спровоцировала конфликт с членами комиссии и «создала нервную ситуацию, при которой один из избирателей вообще отказался голосовать». В Благовещенском районе наблюдатель также помешала процедуре голосования.

Наблюдатели из «Голоса» заявляют, что власти приложили множество усилий, чтобы контролировать ход и результаты выборов на всех уровнях. На этих выборах были зафиксированы несколько попыток поджогов петард и «коктейлей Молотова» на избирательных участках. Люди, вероятно, обманутые мошенниками, выливали зеленку в урны для голосования.

Избиратели, участвовавшие в протестной акции «Полдень против Путина», портили бюллетени, оставляя на них лозунги против войны и действующего президента. В итоге в некоторых регионах члены комиссий и правоохранительные органы следили за избирателями на участках, фактически лишив их тайны голосования.

Возможности наблюдения на выборах также были существенно ограничены — власти просто имитировали прозрачность и открытость голосования. Граждан лишили доступа к видеотрансляциям с избирательных участков, благодаря которым в прошлые годы активно фиксировались вбросы и фальсификации на выборах.

Кроме того, власти не допустили на участки независимых наблюдателей. Во многих регионах кандидаты в президенты и выдвинувшие их партии сами отказывались от сотрудничества с активными гражданами, желавшими пойти наблюдателями на выборы, пишет «Голос».

Впервые в российской истории на выборы вообще не были приглашены международные наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Их заменили «наблюдателями» от региональных общественных палат и штабов Владимира Путина. Этим статистам во внутренних рекомендациях и памятках, с которыми ознакомился «Голос», ставили в задачу не столько наблюдение, сколько его имитацию, а также пиар выборов и помощь в борьбе с оппозиционными акциями — то есть фактически предлагалась роль доносчиков. Также им предписывалось покинуть избирательные участки перед началом подсчета голосов и не требовать от комиссий копии актов и протоколов.

Общественный контроль за выборами был очень фрагментарным, констатирует «Голос». Кандидаты и партии прямо во время голосования отзывали тех немногих наблюдателей и членов комиссий с правом решающего голоса из числа гражданских активистов, которые смогли попасть на участки. Многие в частных беседах признавались, что делали это под давлением. Некоторым наблюдателям вручали повестки в военкоматы, некоторых задерживали и подвергали обыскам, другим запрещали передвигаться по участку и вести фото- и видеосъемку.

В общей сложности «Голос» зафиксировал сообщения о нарушении прав наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ в 26 регионах. На «Карте нарушений», составляемой организацией, сейчас более 1700 сообщений.

Вот как, по сообщениям СМИ, власти препятствовали работе наблюдателей и членов комиссий во время выборов президента РФ 15-17 марта 2024 года.

Санкт-Петербург

На избирательных участках задержали двух сотрудников штаба Бориса Надеждина — антивоенного кандидата, не допущенного на президентские выборы. Задержанные участвовали в экзит-полах с бейджами партии «Гражданская инициатива». Обоих позже отпустили без составления протоколов. Одному из задержанных, Ивану Зуеву, во время беседы силовики сорвали партийный бейджик и заявили, что его «лишили права голосовать» на президентских выборах. Сотрудники полиции также интересовались, не хочет ли он пойти в армию.

Члена комиссии с правом решающего голоса от партии «Яблоко» Дениса Варламова отстранили от работы на УИК № 2133 через суд. Поводом стало то, что наблюдатель якобы вел на участке видеосъемку. По тем же причинам отстранен другой наблюдатель от «Яблока» Никита Лимонов.

Cуд отстранил по иску УИК № 788 члена комиссии с правом решающего голоса Сергея Быстрова. Комиссия утверждала, что Быстров фотографировал прозрачную урну для бюллетеней, а также агитировал голосовать против Владимира Путина.

Члена УИК № 427 Калининского района Олесю Васильченко избили во время подсчета голосов на избирательном участке. Около трех часов ночи 18 марта члены территориальной избирательной комиссии, присутствовавшие на участке, попросили Васильченко пройти с ними, чтобы поговорить, а когда она отказалась, «схватили ее за руки, бросили на пол, били и тащили по коридору», рассказали «Наблюдатели Петербурга». По данным организации, Васильченко вырвалась и выбежала на улицу без верхней одежды. Позже ее одежду вынесла охранница. Скорая помощь отвезла Васильченко в больницу.

Казань

Четверо наблюдателей на избирательном участке напали на главу местного штаба Надеждина Дмитрия Румянцева. До этого полиция сфотографировала паспорта Румянцева и других активистов, которые от лица «Гражданской инициативы» проводили экзит-полы. Потом сотрудники Центра «Э» отвезли Румянцева в полицию. Там ему назначили трое суток ареста по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции и штраф в 70 тысяч рублей по статье о явном неуважении к обществу.

Балаково

Наблюдателя от КПРФ Дамира Хисяметдинова, работавшего на УИК № 510, задержали из-за разговора о войне. Местная журналистка спровоцировала наблюдателя на разговор о войне, а затем назвала его слова «дискредитацией» российской армии. Хисяметдинова увезли в отдел полиции для дачи показаний и составили два административных протокола. Суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей.

Москва

Заместитель комиссии на участке № 33 в Басманном районе возмутился мелкой надписью «Навальный» на футболке члена УИК с правом решающего голоса Вячеслава Голикова. Сначала Голикова просто попросили переодеться, но затем отвезли в ОВД. Там на него составили протокол по статье о демонстрации запрещенной символики. После этого мужчина вернулся на избирательный участок, и его снова задержали.

В Филевском районе Москвы с участка удалили наблюдательницу без решения суда. Член ТИК объяснил, что ее внесли в «черный список», а ее участие отозвала партия. Сама девушка рассказала, что оставляла подпись за выдвижение Бориса Надеждина.

Наблюдательницу Ксению Кожевникову задержали на УИК № 1 (Арбат) и доставили в отдел полиции. Девушка отказывалась соблюдать незаконные ограничения на передвижение по участку.

Наблюдательницу Анну Мухину удалили с участка в Восточном Дегунино без решения суда. После этого девушку задержали сотрудники Центра «Э» на входе в школу, когда она вернулась на участок, чтобы написать жалобу. С ней провели беседу в ОВД по Восточному Дегунино, а затем — осмотр в ее квартире. После этого наблюдательницу отпустили.

Долгопрудный

Суд исключил Елену Русиновскую из членов избирательной комиссии. В иске, поданном комиссией, утверждалось, что она оставила бюллетени без присмотра, а также дала ознакомиться со списком избирателей третьему лицу. Утром 16 марта Русиновская попыталась проверить списки избирателей, которые были изменены после закрытия участка в пятницу. Это вызвало недовольство председателя комиссии, после чего комиссия составила акты о «нарушениях».

Воронеж

Независимый наблюдатель обнаружил портрет Владимира Путина на одном из участков. Он потребовал убрать фото, поскольку изображение кандидата на участке считается незаконной агитацией. Комиссия согласилась и завесила портрет президента простыней.

На другом участке в городе наблюдатель обнаружил подкинутые в урну бюллетени до начала голосования. Комиссия согласилась с требованием убрать бюллетени из урны. Правительство Воронежской области назвало информацию о вбросе бюллетеней в урну «фейком», обвинив в ее распространении «прозападные и проукраинские ресурсы».

Краснодар

16 марта движение «Голос» отчиталось о первом видеосвидетельстве вброса голосов на выборах президента РФ. Его сняли на избирательном участке № 2325 в Краснодарском крае.

В тот же день в Краснодаре на участке № 2358 задержали члена комиссии с правом решающего голоса Руслана Хубаева и наблюдателя Дмитрия Королева, вскрывших факт вброса бюллетеней. Им вменили статьи о неповиновении полиции, мелком хулиганстве и распространении символики запрещенной организации. Хубаеву назначили 14 суток ареста.

Наблюдателя Юлию Матсока не выпускали с территории того же избирательного участка № 2358, пока она не поставит подпись, подтверждающую отсутствие нарушений. На нее давили морально и физически препятствовали выходу.

Калуга

Полиция задержала главу местного штаба Надеждина Константина Ларионова. На него составили два протокола по статьям о незаконном изготовлении и размещении агитационных материалов и о вмешательстве в работу избирательной комиссии или создании помех участникам голосования. Накануне голосования на Ларионова напали и избили неизвестные.

Калининград

Члена УИК с правом решающего голоса Ольгу Недвецкую задержали сотрудники Центра «Э». После закрытия участка к ней подошли силовики и заявили, что на нее поступила жалоба. Они посадили женщину в машину без опознавательных знаков и отвезли в психиатрическую больницу на улице Александра Невского. По мнению женщины, ее подставили, чтобы она не смогла прийти в последний день на свой участок.

Ханты-Мансийск

Полиция задержала волонтерку от партии «Гражданская инициатива» Полину Змановскую, которая проводила экзит-пол на выходе из избирательного участка № 288. Девушку доставили в полицию по заявлению сотрудников избирательной комиссии. Ее оставили на ночь в отделении, а затем вменили статью о неповиновении полиции.

Чебоксары

Полиция задержала Юлию Виндину, проводившую опрос избирателей на выходе с избирательного участка. Экзит-пол координировали от партии «Гражданская инициатива». Девушку отпустили из полиции без протокола.

Челябинск

Полицейские задержали трех волонтеров, которые проводили опросы общественного мнения на выходе с избирательного участка. Протоколы на них не составили. С них взяли объяснения и отпустили.

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Итоги выборов

У избирательных участков — очереди в «Полдень против Путина». У Путина — рекордный процент голосов (по версии ЦИК) Как прошли президентские выборы в России. Главное за три дня голосования