Наблюдательнице из Москвы, задержанной во время выборов, назначили 12 суток ареста по делу о демонстрации экстремистской символики. Она заявила, что ее избили в отделе полиции

Коптевский районный суд Москвы назначил 12 суток ареста врачу-анестезиологу Вере Индиенко, которая работала наблюдателем на выборах президента РФ от партии КПРФ и была задержана 16 марта.

Индиенко признали виновной в демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), сообщает «Медиазона» со ссылкой на решение суда. Поводом для составления протокола стала фотография Индиенко во «ВКонтакте», на которой она одета в бело-сине-белую кофту. Сотрудник Центра «Э», проверявший страницу наблюдательницы, решил, что цвета на кофте связаны с . Суд согласился с мнением полицейского.

Врач в суде признала, что давно публиковала это фото, но никакого отношения к легиону «Свобода России» оно не имеет.

Знакомые Индиенко рассказали «Агентству», что перед заседанием суда она пожаловалась им на избиение в отделе полиции. «Веру били по голове, на голову надели мешок. Но в связи с тем, что, слава богу, мешок был довольно тонкий, она его порвала. Ржали, издевались, смеялись, хамили, пихали. Но следов побоев явных нет. Они умеют бить», — рассказал журналистам один из знакомых Индиенко.

По данным издания, перед заседанием наблюдателя осмотрели сотрудники скорой помощи. О выводах врачей «Агентство» не сообщает. На суде Индиенко также заявила, что после задержания сотрудники полиции ее оскорбляли и угрожали ей, а затем «неизвестный человек без опознавательных знаков» ее избивал. Судья это сообщение проигнорировала, пишет «Агентство».

Издание указывает, что полиция также взяла показания у брата наблюдательницы, который придерживается провластных взглядов. Он рассказал, что москвичка придерживается оппозиционных взглядов и посещала похороны политика Алексея Навального.

Веру Индиенко задержали 16 марта — на второй день голосования на выборах президента России. Она работала наблюдателем на одном из избирательных участков московского района Коптево.

Незадолго до задержания Индиенко, сообщало «Агентство», написала знакомым, что председатель участка показал ей снимок документа, согласно которому КПРФ отстранила врача от наблюдения за выборами. У самой москвички были вопросы к подлинности документа.

Индиенко в одиночку воспитывает пятилетнюю дочь. Как отмечает «Медиазона», в таких случаях Кодекс об административных правонарушениях запрещает назначать матерям аресты. Сейчас ребенок Индиенко находится у родственников.

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