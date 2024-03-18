«Наблюдатели Петербурга»: члены территориального избиркома избили члена участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов

В Петербурге избили члена участковой избирательной комиссии (УИК) № 427 Калининского района Олесю Васильченко, сообщило объединение «Наблюдатели Петербурга».

По их данным, Васильченко избили члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 38, которые присутствовали на избирательном участке во время подсчета голосов на выборах президента РФ.

Около трех часов ночи 18 марта члены ТИК попросили Васильченко пройти с ними, чтобы поговорить, а, когда она отказалась, «схватили ее за руки, бросили на пол, били и тащили по коридору», рассказали «Наблюдатели Петербурга». По данным организации, Васильченко вырвалась и выбежала на улицу без верхней одежды. Позже ее одежду вынесла охранница. Скорая помощь отвезла Васильченко в больницу. В каком состоянии находится пострадавшая, неизвестно.

Как сообщил проект RusNews, вечером 17 марта с избирательного участка № 427 выгнали журналистку Элину Козич, которая приехала на участок, получив информацию, что на Олесю Васильченко оказывают давление. У членов УИК произошел конфликт с журналисткой, когда она вела видеосъемку, после чего ее вынудили уйти с участка. Журналистка написала заявление в полицию.

RusNews указывает, что Васильченко — член комиссии с правом решающего голоса.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

В России 15-17 марта прошли выборы президента РФ. По данным ЦИК после обработки 99,71% протоколов, Владимир Путин получил 87,31% голосов.

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