«Голос»: наблюдателей учат вычислять участников акции «Полдень против Путина» по символике штабов Навального и «нервному поведению» при виде полиции

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук рассказал, что наблюдателям от общественных палат в регионах на обучении раздают памятки о том, как отличить участников акции «Полдень против Путина», которые придут голосовать в воскресенье, 17 марта, в 12:00.

В памятке из Свердловской области, которую опубликовал Андрейчук, участников акции предлагают опознавать по наличию атрибутики штабов Навального, бело-сине-белым или флагам Украины, пацифистским символам, а также по «нервному поведению при виде сотрудников полиции».

К другим признакам проведения акции составители памятки относят «искусственное создание толпы», «громкое и агрессивное поведение», а также агитацию за Навального и против Путина и войны.

В 12:00 наблюдатели, как следует из памятки, должны записать два видео «с максимальным охватом территории и людей» перед избирательным участком и внутри. Эти записи нужно отправить в вотсап. Как следует из утекших баз данных, на номер телефона, который указан для вотсапа, зарегистрирован профиль во «ВКонтакте», принадлежащий Анне Беляковой из Екатеринбурга. В описании на своей странице она указывает себя как продюсера.

Кроме того, наблюдателям рекомендуют в случае скопления более трех человек на улице перед участком в районе 12:00 обратить на это внимание полиции, а полицейский должен проверить документы, «если граждане вызывают подозрение».

Вместе с этим, как пишет Андрейчук, еще один наблюдатель от общественной палаты рассказал, что их обязали «вести какой-то аккаунт в одноклассниках, постить картиночки о том, как проходят выборы на участке, масленицы, свадьбы и прочий кошмар».

Перед президентскими выборами 2024 года Алексей Навальный поддержал идею акции под названием «Полдень против Путина», предложенную петербургским депутатом Максимом Резником. Ее суть заключается в том, чтобы в 12:00 17 марта прийти на участки и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина (или испортить бюллетень).

Акцию вслед за Навальным поддержали и другие лидеры оппозиции. После смерти Навального его соратники назвали акцию «завещанием» политика. За день до старта трехдневного голосования они опубликовали пост, написанный Навальным незадолго до смерти в колонии в Харпе, в котором он предлагает выбирать кандидата в бюллетене с помощью квантовой физики и рассказывает о созданном его командой приложении, помогающем определиться с тем, за кого ставить галочку.

как выбрать кандидата в бюллетене

«Фотоны летят быстрее, чем ЦИК придумывает новые фальсификации» Опубликован пост Навального о выборах, написанный им перед смертью. Он предложил выбирать кандидата в бюллетене с помощью квантовой физики

как выбрать кандидата в бюллетене

«Фотоны летят быстрее, чем ЦИК придумывает новые фальсификации» Опубликован пост Навального о выборах, написанный им перед смертью. Он предложил выбирать кандидата в бюллетене с помощью квантовой физики