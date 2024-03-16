Движение «Голос» получило первое видео вброса голосов на выборах президента РФ

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук сообщил о первом видеосвидетельстве вброса голосов на выборах президента РФ.

Видео, пишет Андрейчук, было снято на избирательном участке № 2325 в Краснодарском крае.

«На заднем плане из кабинки выходит женщина с удивительной прической и несколькими бюллетенями, кидает в ящик, а потом отходит, потирая нос. Говорят, это член комиссии, которую от наблюдателя пыталась прикрыть толпа сообщников», — написал сопредседатель «Голоса», добавив, что на записи показана член УИК Виктория Громакова.

Основное голосование на выборах президента РФ проходит с 15 по 17 марта. Сопредседатель движения «Голос» в первый день голосования отмечал, что на избирательных участках находятся наблюдатели «только от Путина и Общественных палат».

До основного голосования проходило досрочное. Его, в частности, организовали на аннексированных территориях Украины. Досрочное голосование, особенно вне избирательных участков, как неоднократно предупреждали эксперты, значительно повышает вероятность фальсификации.

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