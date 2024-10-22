ЦАХАЛ подтвердил, что убит преемник убитого главы «Хизбаллы»

Армия обороны Израиля объявила 22 октября, что израильские военные убили главу исполнительного совета ливанской группировки «Хизбалла» Хашема Сафиеддина, который считался преемником убитого лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы.

По данным ЦАХАЛ, Хашем Сафиеддин и глава разведывательного штаба группировки Хусейн Али аз-Зейма убиты в результате авиаудара по Бейруту 4 октября.

Саудовский канал «Аль-Хадат» сообщил, что на окраине Бейрута вечером 22 октября нашли тело Сафиеддина и еще 23 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в обращении к гражданам Ливана 8 октября, что израильские военные убили Хасана Насраллу, его преемника и преемника этого преемника (их имен Нетаниягу не назвал). В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Сафиеддин «вероятно» убит в результате удара по Бейруту.

Хашем Сафиеддин — двоюродный брат Хасана Насраллы, возглавлявший исполнительный совет «Хизбаллы». Его называли преемником Насраллы, хотя официально группировка об этом не сообщала.

Хасан Насралла, руководивший «Хизбаллой» более 30 лет, был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту 27 сентября.

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