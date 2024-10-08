Нетаниягу заявил, что ЦАХАЛ убил преемника Насраллы и преемника этого преемника

Армия обороны Израиля убила преемника лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и его следующего преемника, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в обращении к гражданам Ливана.

«У Израиля есть право защищать себя. У Израиля есть и право победить — и он это сделает. Мы ослабили возможности „Хизбаллы“. Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, и преемника Насраллы, и его преемника», — сказал Нетаниягу, обращаясь к ливанцам на английском языке.

После смерти Хасана Насраллы, погибшего в результате удара израильской авиации по Бейруту, его преемником стал Хашем Сафиеддин. 5 октября телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что накануне ночью он был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту. Армия обороны Израиля его убийство официально не подтверждала, но 8 октября, за несколько часов до обращения Нетаниягу, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Сафиеддин «вероятно, был убит» в результате удара по Бейруту.

Имя следующего за Сафиеддином преемника Насраллы Нетаниягу в своем обращении к ливанцам не назвал.

Хасан Насралла, возглавлявший «Хизбаллу» более 30 лет, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного вечером 27 сентября по штабу группировки в квартале Дахия на юге Бейрута. Предполагаемым преемником Насраллы (официально «Хизбалла» этого не объявляла) стал его двоюродный брат по матери Хашем Сафиеддин. До смерти Насраллы он, как писал CNN, был главой исполнительного совета «Хизбаллы».

Читайте также

Израиль убил Хасана Насраллу. Рассказываем, кто он такой Он возглавлял «Хизбаллу» больше 30 лет — половину своей жизни. И сделал из этой опаснейшей террористической группировки политическую партию

Читайте также

Израиль убил Хасана Насраллу. Рассказываем, кто он такой Он возглавлял «Хизбаллу» больше 30 лет — половину своей жизни. И сделал из этой опаснейшей террористической группировки политическую партию