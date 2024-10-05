Телеканал «Аль-Арабия» сообщил о гибели преемника убитого главы «Хизбаллы»

Предполагаемый преемник погибшего главы «Хизбаллы» Хашем Сафиеддин убит в результате израильского авиаудара по Бейруту в ночь на 4 октября, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

По сведениям Reuters, связь с Сафиеддином отсутствует с пятницы, а продолжающиеся удары ЦАХАЛ по столице Ливана не позволяют вести поиски на месте обстрела, где находилось укрытие нового лидера «Хизбаллы».

Представитель служб безопасности Ливана заявил каналу Sky News Arabia, что шансы того, что кто-либо выжил на месте израильского удара, почти равны нулю. Как сообщалось, во время удара по убежищу Хашема Сафиеддина там проходила встреча высокопоставленных членов «Хизбаллы».

Вечером 27 сентября армия в результате авиаудара, нанесенного Армией обороны Израиля по Бейруту, был убит Хасан Насралла, возглавлявший «Хизбаллу» более 30 лет. Его преемником на посту главы «Хезболлы», сообщал телеканал «Аль-Арабия», стал Хашем Сафиеддин — двоюродный брат Насраллы, председатель исполнительного совета движения. Сын Хашема Сафиеддина женат на Зейнаб Сулеймани, дочери бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате американского авиаудара в Ираке в 2020 году.

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