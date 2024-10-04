Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту. По данным NYT, целью был преемник Хасана Насраллы на посту главы «Хизбаллы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 4 октября нанесла авиаудар по южной части столицы Ливана. По Бейруту, сообщил корреспондент AFP, было выпущено не менее 11 ракет.

Целью ракетного удара, пишет The New York Times со ссылкой на три израильских источника, было укрытие Хашема Сафиеддина, который, как считается сменил Хасана Насраллу на посту лидера «Хизбаллы». Официально командование ЦАХАЛ цель удара по Бейруту не комментировало.

По версии источников NYT, авиаудар был нанесен в тот момент, когда Сафиеддин проводил встречу с высокопоставленными членами «Хизбаллы». Убит ли Сафиеддин, пока неизвестно, заявили собеседники издания.

Вечером 27 сентября армия в результате авиаудара, нанесенного Армией обороны Израиля по Бейруту, был убит Хасан Насралла, возглавлявший «Хизбаллу» более 30 лет. Его преемником на посту главы «Хезболлы», сообщал телеканал «Аль-Арабия», стал Хашем Сафиеддин — двоюродный брат Насраллы, председатель исполнительного совета движения. Сын Хашема Сафиеддина женат на Зейнаб Сулеймани, дочери бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате американского авиаудара в Ираке в 2020 году.

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