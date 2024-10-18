Лидер ХАМАС Яхья Синвар убит. Его искали больше года — и в итоге почти случайно нашли во время рутинного патрулирования Теперь есть новая возможность для перемирия на Ближнем Востоке, считают западные политики
Израильские военные убили лидера ХАМАС Яхью Синвара, который считается главным идеологом нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года. На Западе считают, что теперь появилась новая возможность для переговоров о прекращении огня и освобождении израильских заложников, захваченных террористами. Кто станет преемником Синвара, пока неясно — это может быть его брат, возглавляющий боевое крыло ХАМАС, или кто-то из политических лидеров, находящихся в Катаре.
Синвара безрезультатно искали больше года — а в итоге убили почти случайно
Израильские власти с самого начала новой войны прямо называли Синвара своей главной целью в секторе Газа. В ЦАХАЛ его называли «ходячим мертвецом» и подчеркивали, что охота на него не остановится, пока он не будет найден — живым или мертвым.
Несколько раз, заявили американские источники CNN, израильские военные были очень близки к поимке Синвара. Однажды в их распоряжении даже оказалось видео, на котором было видно, как глава ХАМАС и члены его семьи укрываются в одном из тоннелей. В другой раз следы ДНК Синвара были обнаружены в тоннеле в нескольких сотнях метров от места, где в конце августа нашли тела шести убитых заложников.
Синвар был убит 16 октября в ходе регулярного рейда в Рафахе на юге сектора Газа. Как рассказали источники CNN в Израиле, по израильским патрульным открыли огонь из одного из зданий. Они ответили залпом из танка, после чего запустили внутрь разрушенного здания дрон. Беспилотник снял на видео последние минуты жизни раненого Синвара: тот сидит на стуле, окруженный грудой обломков, а затем смотрит на дрон и кидает в его сторону кусок доски. После этого видео обрывается.
Синвара опознали по отпечаткам пальцев, ДНК и снимкам зубов. Как сообщили израильские военные, при нем были найдены автомат и израильские шекели в сумме, эквивалентной 10 тысячам долларов. Следов пребывания израильских заложников в здании, заявили в ЦАХАЛ, обнаружено не было. В ХАМАС 18 октября подтвердили гибель Синвара.
На Западе считают, что смерть Синвара дает новую возможность заключить перемирие
Премьер Израиля Биньямин Нетаниягу в обращении к нации 17 октября заявил, что убийство Синвара — это «важный момент» войны, и подчеркнул, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока заложники, остающиеся в плену у ХАМАС, не будут освобождены. Он заявил, что «война может окончиться завтра», если террористы сложат оружие и освободят заложников.
В США и Европе, в свою очередь, говорят о возможности сделки о прекращении огня. «Наступило время двигаться вперед [к перемирию]», — заявил президент США Джо Байден во время визита в Берлин. С аналогичным заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц: «[Со смертью Синвара,] надеюсь, откроется конкретная перспектива для прекращения огня и соглашения об освобождении заложников в Газе».
Как рассказал Financial Times анонимный американский дипломат, в США после смерти Синвара начали обсуждать новую инициативу, в рамках которой Израиль согласится на «паузу» в своих атаках в обмен на освобождение заложников и гарантии физической безопасности для бойцов ХАМАС, которые их освободят.
В ХАМАС в заявлении о гибели своего лидера подчеркнули, что не освободят заложников до прекращения израильских атак и вывода войск из сектора Газа.
В секторе Газа мнения по поводу убийства Синвара разделились, пишут журналисты The New York Times, поговорившие с местными жителями. В то время как многие считают его мучеником, другие приветствуют его смерть, указывая, что первопричиной войны стала организованная им атака на Израиль. «Он унизил нас, начал войну, из-за которой мы оказались без дома, без воды, еды и денег», — заявил NY Times один из жителей Газы, назвавший смерть Синвара «лучшим днем в жизни».
Некоторые эксперты полагают, что смерть Синвара может стать «катастрофой» для ХАМАС
Кто заменит Синвара на посту главы ХАМАС, пока неясно. «Аль-Джазира» называет пятерых возможных кандидатов, в числе которых Халед Машаль, возглавлявший политическое крыло группировки с 1996 по 2007 год, Муса Абу Марзук, один из основателей ХАМАС и ее лидер с 1992 по 1996 год, а также Мохаммед Синвар, лидер боевого крыла группировки и брат Яхьи Синвара.
Многие аналитики полагают, что убийство Синвара может привести к децентрализации и фрагментации группировки. Тогда политическое руководство ХАМАС в Катаре и военное командование в Газе станут более независимыми друг от друга.
«[Новые лидеры] могут быть готовы смягчить свои условия относительно линии, которую занимал Синвар, но только до определенной степени — в противном случае они не будут настоящим руководством ХАМАС», — сказал изданию Financial Times глава одного из аналитических центров в Рамалле Ибрагим Далалша.
«Время покажет, но я думаю, что это катастрофический удар по ХАМАС, — заявил Politico американский эксперт по борьбе с терроризмом Нэйтан Сейлс. — Каждый раз, когда тебе удается ликвидировать главу террористической организации, будь то бин Ладен или Багдади, это в значительной степени нарушает ее возможности и планирование». Он выразил мнение, что в случае с ХАМАС эффект, вероятно, будет особенно сильным, так как Синвар сосредоточил в своих руках все планирование и принятие решений в группировке.