Яхья Синвар, 2021 год Mohammed Saber / EPA / Scanpix / LETA

Израильские военные убили лидера ХАМАС Яхью Синвара, который считается главным идеологом нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года. На Западе считают, что теперь появилась новая возможность для переговоров о прекращении огня и освобождении израильских заложников, захваченных террористами. Кто станет преемником Синвара, пока неясно — это может быть его брат, возглавляющий боевое крыло ХАМАС, или кто-то из политических лидеров, находящихся в Катаре.

Синвара безрезультатно искали больше года — а в итоге убили почти случайно

Израильские власти с самого начала новой войны прямо называли Синвара своей главной целью в секторе Газа. В ЦАХАЛ его называли «ходячим мертвецом» и подчеркивали, что охота на него не остановится, пока он не будет найден — живым или мертвым.

Несколько раз, заявили американские источники CNN, израильские военные были очень близки к поимке Синвара. Однажды в их распоряжении даже оказалось видео, на котором было видно, как глава ХАМАС и члены его семьи укрываются в одном из тоннелей. В другой раз следы ДНК Синвара были обнаружены в тоннеле в нескольких сотнях метров от места, где в конце августа нашли тела шести убитых заложников.

Синвар был убит 16 октября в ходе регулярного рейда в Рафахе на юге сектора Газа. Как рассказали источники CNN в Израиле, по израильским патрульным открыли огонь из одного из зданий. Они ответили залпом из танка, после чего запустили внутрь разрушенного здания дрон. Беспилотник снял на видео последние минуты жизни раненого Синвара: тот сидит на стуле, окруженный грудой обломков, а затем смотрит на дрон и кидает в его сторону кусок доски. После этого видео обрывается.

Последние минуты жизни главы ХАМАС. Съемка с дрона Meduza

Синвара опознали по отпечаткам пальцев, ДНК и снимкам зубов. Как сообщили израильские военные, при нем были найдены автомат и израильские шекели в сумме, эквивалентной 10 тысячам долларов. Следов пребывания израильских заложников в здании, заявили в ЦАХАЛ, обнаружено не было. В ХАМАС 18 октября подтвердили гибель Синвара.

На Западе считают, что смерть Синвара дает новую возможность заключить перемирие

Премьер Израиля Биньямин Нетаниягу в обращении к нации 17 октября заявил, что убийство Синвара — это «важный момент» войны, и подчеркнул, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока заложники, остающиеся в плену у ХАМАС, не будут освобождены. Он заявил, что «война может окончиться завтра», если террористы сложат оружие и освободят заложников.

В США и Европе, в свою очередь, говорят о возможности сделки о прекращении огня. «Наступило время двигаться вперед [к перемирию]», — заявил президент США Джо Байден во время визита в Берлин. С аналогичным заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц: «[Со смертью Синвара,] надеюсь, откроется конкретная перспектива для прекращения огня и соглашения об освобождении заложников в Газе».

Как рассказал Financial Times анонимный американский дипломат, в США после смерти Синвара начали обсуждать новую инициативу, в рамках которой Израиль согласится на «паузу» в своих атаках в обмен на освобождение заложников и гарантии физической безопасности для бойцов ХАМАС, которые их освободят.

В ХАМАС в заявлении о гибели своего лидера подчеркнули, что не освободят заложников до прекращения израильских атак и вывода войск из сектора Газа.

В секторе Газа мнения по поводу убийства Синвара разделились, пишут журналисты The New York Times, поговорившие с местными жителями. В то время как многие считают его мучеником, другие приветствуют его смерть, указывая, что первопричиной войны стала организованная им атака на Израиль. «Он унизил нас, начал войну, из-за которой мы оказались без дома, без воды, еды и денег», — заявил NY Times один из жителей Газы, назвавший смерть Синвара «лучшим днем в жизни».

Некоторые эксперты полагают, что смерть Синвара может стать «катастрофой» для ХАМАС

Кто заменит Синвара на посту главы ХАМАС, пока неясно. «Аль-Джазира» называет пятерых возможных кандидатов, в числе которых Халед Машаль, возглавлявший политическое крыло группировки с 1996 по 2007 год, Муса Абу Марзук, один из основателей ХАМАС и ее лидер с 1992 по 1996 год, а также Мохаммед Синвар, лидер боевого крыла группировки и брат Яхьи Синвара.

Многие аналитики полагают, что убийство Синвара может привести к децентрализации и фрагментации группировки. Тогда политическое руководство ХАМАС в Катаре и военное командование в Газе станут более независимыми друг от друга.

«[Новые лидеры] могут быть готовы смягчить свои условия относительно линии, которую занимал Синвар, но только до определенной степени — в противном случае они не будут настоящим руководством ХАМАС», — сказал изданию Financial Times глава одного из аналитических центров в Рамалле Ибрагим Далалша.

«Время покажет, но я думаю, что это катастрофический удар по ХАМАС, — заявил Politico американский эксперт по борьбе с терроризмом Нэйтан Сейлс. — Каждый раз, когда тебе удается ликвидировать главу террористической организации, будь то или , это в значительной степени нарушает ее возможности и планирование». Он выразил мнение, что в случае с ХАМАС эффект, вероятно, будет особенно сильным, так как Синвар сосредоточил в своих руках все планирование и принятие решений в группировке.

Кто такой Яхья Синвар

«Самый важный палестинец в мире» Яхья Синвар — новый глава политбюро ХАМАС и организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Главред The New Yorker Дэвид Ремник подробно рассказал о его жизни

Кто такой Яхья Синвар

«Самый важный палестинец в мире» Яхья Синвар — новый глава политбюро ХАМАС и организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Главред The New Yorker Дэвид Ремник подробно рассказал о его жизни