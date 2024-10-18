ХАМАС подтвердил гибель Яхьи Синвара. В группировке заявили, что израильские заложники не будут освобождены, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа
Источник: Аль-Джазира
Лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит израильской армией, подтвердил глава группировки в Газе Халиль Хайя. Об этом сообщает Al Jazeera.
Он добавил, что израильские заложники, удерживаемые в Газе, не будут освобождены, пока Израиль не прекратит атаки на анклав и не выведет свои войска.
Израиль объявил об убийстве Синвара 17 октября. В заявлении ЦАХАЛ говорилось, что накануне в результате одного из ударов были убиты три террориста ХАМАС. Позже в одном из них опознали Синвара.
Синвар считается главным организатором и идеологом атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. С 2017 года возглавлял отделение группировки в секторе Газа. С августа 2024 года он также был главой политбюро ХАМАС.