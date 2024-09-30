Израильская разведка почти 20 лет собирала данные, чтобы нанести удар по Хасану Насралле Рост численности группировки, вербующей новых членов, помог внедрить в нее агентов

Демонстрация после убийства Насраллы в индийском штате Джамму и Кашмир, 29 сентября 2024 года Adil Abass / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

После трех неудачных попыток убийства лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы во время второй ливанской войны в 2006 году разведка Израиля изменила методы работы и начала собирать огромные объемы данных о бойцах группировки. Разведке помогло участие «Хизбаллы» в военном конфликте в Сирии, которое вынудило ее частично раскрыться. Еще одним фактором стало развитие технических возможностей для слежки — и в итоге за два десятилетия израильская разведка накопила большой массив данных и смогла настроить алгоритмы их обработки, чтобы фиксировать малейшие изменения, касающиеся перемещений участников «Хизбаллы». Financial Times со слов источников рассказывает, как Израиль сумел за два месяца провести успешные операции по убийству нескольких высокопоставленных командиров «Хизбаллы» и лидера движения Хасана Насраллы.

Первые три попытки убить Хасана Насраллу израильские военные предприняли еще в 2006 году во время , рассказывают два источника Financial Times, знакомые с деталями покушений. Один авиаудар пришелся мимо цели — лидер «Хизбаллы» незадолго до этого покинул место, по которому нанесли удар. Еще два раза бомбы не смогли пробить бетонные укрепления подземного бункера, где скрывался Насралла.

За этим, как пишет FT, последовала «масштабная переориентация» израильской разведки. По словам бывшего старшего офицера разведки Мири Эйсин, на «Хизбаллу» начали смотреть в более широком ракурсе, учитывая ее политические амбиции и растущие связи с иранским Корпусом стражей исламской революции — а также отношения Хасана Насраллы с президентом Сирии Башаром Асадом. Кроме того, управление военной разведки АМАН и его подразделение радиотехнической разведки 8200 начали собирать огромные объемы данных об участниках «Хизбаллы» на северной границе Израиля — их становилось все больше.

Израильской разведке в ее работе помогло участие «Хизбаллы» в военном конфликте в Сирии в 2012 году, куда бойцы группировки отправились, чтобы помочь президенту Башару Асаду подавить вооруженное восстание. Одним из источников информации стали некрологи, которые «Хизбалла» публикует в формате «плакатов мучеников». Из них можно было узнать, в каком городе жил погибший, и вычислить круг его общения по постам пользователей соцсетей, публиковавших эти некрологи. Другим источником данных стали похороны, которые, как пишет FT, выводили из тени высших руководителей — пусть и ненадолго. В результате у израильской разведки сложилась относительно полная картина, описывающая расклад сил внутри «Хизбаллы»: кто отвечал за операции, кто получил повышение, кто только что вернулся из поездки.

В то же время силы «Хизбаллы» росли, а вербовка новых членов сделала ее более уязвимой для проникновения израильских шпионов и поиска потенциальных агентов внутри группировки. По словам бывшего высокопоставленного ливанского политика, внедрение израильской и американской разведки в «Хизбаллу» стало для группировки «ценой поддержки Асада». «Им [„Хизбалле“] пришлось раскрыться в Сирии», — говорит собеседник FT. Во время участия в этой военной кампании «Хизбалле», в частности, пришлось делиться информацией с российскими разведывательными службами, за которыми регулярно следили американцы.

Вместе с этим эволюционировали и технические возможности — появление разведывательных спутников, более «умных» дронов и новых возможностей хакинга позволили израильской разведке собирать терабайты данных. Их обработкой занимается специальное подразделение 9900. Оно в том числе пишет алгоритмы, позволяющие заметить малейшие изменения в ряду изображений — например, появление взрывного устройства на обочине дороги или бетонной арматуры, указывающей на наличие подземного бункера.

Также разведка собирает данные о боевиках «Хизбаллы». Идентифицировать их, как рассказывают собеседники FT, можно при помощи данных с беспилотника, пролетевшего над головой, или записей со взломанной камеры наблюдения; используется даже голос, записанный через микрофон пульта дистанционного управления современного телевизора. После идентификации ежедневные схемы перемещений боевика «Хизбаллы» попадают в обширную базу данных. Информация может поступать с разных устройств — включая, например, мобильный телефон жены или одометр автомобиля.

Любое нарушение рутины становится сигналом тревоги для офицера разведки. Этот метод позволил Израилю, например, идентифицировать командиров среднего звена небольших противотанковых отрядов на границе. В какой-то момент, по словам одного из источников FT, разведка отслеживала перемещения отдельных командиров, чтобы узнать, не были ли они внезапно отозваны руководством в преддверии атаки на Израиль.

По словам бывшего израильского чиновника, таким образом разведка накопила множество данных, готовых к использованию. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года израильские военные самолеты вылетели с инструкциями бомбить место, где, как вычислила разведка, на тот момент находился Хасан Насралла. Однако, по словам одного из израильских чиновников, рейд был отменен после того, как Белый дом потребовал этого от премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Следующий шанс выдался в пятницу, 27 сентября, когда разведка вновь смогла установить местонахождение Насраллы. По ее данным, он направлялся на встречу высокопоставленных лидеров «Хизбаллы» и иранского командующего операциями Корпуса стражей исламской революции. Израильские военные отследили Насраллу до бункера, построенного под комплексом зданий, и сбросили более 80 бомб.

Нетаниягу в этот день был в Нью-Йорке и выступал на Генеральной ассамблее ООН. По данным источника FT, он узнал об операции по убийству Насраллы еще до произнесения своей речи. После сообщений об ударе Армии обороны Израиля по пригороду Бейрута Дахия, где располагался штаб «Хизбаллы», Нетаниягу прервал брифинг с журналистами, а вскоре вылетел в Израиль, сократив свой визит в США. На следующий день об убийстве Насраллы заявил ЦАХАЛ; вскоре «Хизбалла» подтвердила гибель лидера движения.

кто такой хасан насралла

Израиль убил Хасана Насраллу. Рассказываем, кто он такой Он возглавлял «Хизбаллу» больше 30 лет — половину своей жизни. И сделал из этой опаснейшей террористической группировки политическую партию

кто такой хасан насралла

Израиль убил Хасана Насраллу. Рассказываем, кто он такой Он возглавлял «Хизбаллу» больше 30 лет — половину своей жизни. И сделал из этой опаснейшей террористической группировки политическую партию