Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные нанесли «точечный» удар по столице Ливана Бейруту. ЦАХАЛ не уточнил детали и информацию о последствиях удара, пообещав опубликовать их позже.

«На данный момент никаких изменений в рекомендациях командования тыла не произошло. Мы обновим информацию о любых изменениях», — также говорится в сообщении.

The Times of Israel и «Едиот ахронот» со ссылкой на источники сообщают, что целью атаки был Ибрагим Акиль — член Совета джихада, высшего органа военного руководства «Хизбаллы», возглавлявший военные операции ливанского движения.

По данным The Times of Israel, удар пришелся по зданию в южном пригороде Бейрута Дахии, который считается оплотом «Хизбаллы». Собеседник издания, близкий к ливанскому движению, утверждает, что Акиль был убит. Израильские военные его смерть пока не подтверждали.

Ливанские СМИ опубликовали видео с последствиями удара. Минздрав Ливана заявил, что в результате атаки три человека погибли, еще 17 ранены.

Сегодняшний удар Израиля по Бейруту стал третьим с начала войны на Ближнем Востоке. В июле в результате другой израильской атаки был убит Фуад Шукр — «самый высокопоставленный» командир «Хизбаллы» и руководитель военного крыла ливанского движения. Израиль называл его ответственным за гибель детей в результате удара по Голанским высотам и за убийство израильских и иностранных граждан на протяжении многих лет.

Ибрагима Акиля называют вторым по значимости военным командиром «Хизбаллы» после Шукра и командующим силами «Радвана» — элитных подразделений ливанского движения. Его считают ключевым человеком в террористической структуре «Хизбаллы». В 1980-х она взяла на себя ответственность за взрывы посольства США и казарм морской пехоты США в Бейруте. Акиль также руководил операцией по захвату американских и немецких заложников в Ливане. США считают главу военных операций «Хизбаллы» террористом и назначили награду в семь миллионов долларов за информацию о нем.

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