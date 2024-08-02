Один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате взрыва бомбы, а не ракетного удара Ее заложили еще два месяца назад в гостевом доме, где он остановился, пишет The New York Times

Гроб с Исмаилом Хании на похоронах в Тегеране Office of the Iranian Supreme Leader / West Asia News Agency / Reuters / Scanpix / LETA

Глава политбюро ХАМАС, один из лидеров палестинских боевиков Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в результате взрыва бомбы, заложенной в тегеранском гостевом доме, где он остановился. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на многочисленные источники на Ближнем Востоке, в том числе двух иранских собеседников и американского чиновника. Изначально СМИ сообщали, что Ханию убили в результате ракетного удара.

По словам источников газеты, бомбу заложили в гостевом доме примерно два месяца назад. Это здание, которое является частью большого комплекса «Нешат» в престижном районе Тегерана, охраняется Корпусом стражи исламской революции (КСИР).

Пять собеседников The New York Times утверждают, что бомбу привели в действие дистанционно в тот момент, когда подтвердилась информация, что Хания находился в своей комнате в гостевом доме. Представитель ХАМАС находился в столице Ирана в связи с инаугурацией нового президента страны Масуда Пезешкиана. В результате взрыва также погиб телохранитель Хании. Здание из-за взрыва частично обрушилось.

Издание отмечает, что Хания не в первый раз останавливался в этом гостевом доме.

ХАМАС возложил ответственность за убийство Хании на Израиль. Израиль официально не признал свою причастность к убийству одного из лидеров боевиков, но, по словам пяти чиновников с Ближнего Востока, сотрудники израильской разведки проинформировали США и другие страны Запада о гибели Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не причастен к гибели Хании и не знал о планах его убийства.

Из-за первых сообщений о том, что Хания убит в результате ракетного удара, возникли вопросы, как Израилю удалось обойти иранские системы ПВО, чтобы нанести удар по Тегерану, отмечает The New York Times. Однако те, кто готовил убийство лидера ХАМАС, «смогли воспользоваться пробелом в безопасности предположительно тщательно охраняемого комплекса, что позволило заложить бомбу и спрятать ее на много недель». Иранские чиновники, поговорившие с газетой, назвали это «катастрофическим провалом» разведки Ирана и «огромным позором» для КСИР, которые используют комплекс для секретных встреч и размещения важных гостей.

Остается неясным, как удалось спрятать бомбу в гостевом доме, подчеркивает The New York Times. По словам собеседников газеты на Ближнем Востоке, планирование убийства заняло месяцы и требовало тщательного наблюдения за комплексом.

В заявлении ХАМАС о смерти Хании говорилось, что тот погиб в результате израильской атаки на его резиденцию в столице Ирана. Арабский телеканал Al Mayadeen утверждал, что по дому, где находился Хания, был нанесен ракетный удар с территории другого государства. По данным иранского агентства Tasnim, Хания был убит ночью «снарядом с воздуха».

В мае 2024 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест в том числе Хании, который, как заявил прокурор, вместе с другими лидерами ХАМАС несет ответственность за убийство сотен израильских граждан в результате нападений, совершенных террористами группировки 7 октября 2023 года. В Израиле Ханию считают одной из ключевых фигур в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Кто такой Исмаил Хания

В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания — один из тех, кто несет ответственность за нападение на Израиль 7 октября После теракта он участвовал в переговорах об освобождении заложников

Кто такой Исмаил Хания

В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания — один из тех, кто несет ответственность за нападение на Израиль 7 октября После теракта он участвовал в переговорах об освобождении заложников