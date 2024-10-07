Акция в Тель-Авиве с требованием к Биньямину Нетаниягу заключить сделку об освобождении заложников, 1 сентября 2024 года Eyal Warshavsky / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Ровно год назад, 7 октября 2023 года, боевики палестинского террористического движения ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники более 250 человек. Еще около 1200 мирных жителей были убиты террористами. В ответ Армия обороны Израиля начала бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. Через полтора месяца израильское правительство, договорившись о временном прекращении огня с ХАМАС, добилось обмена 105 заложников. Еще восьмерых смогли спасти израильские военные. После этого процесс переговоров зашел в тупик. В июне 2024 года стало известно о гибели четырех заложников, похищенных ХАМАС. В сентябре военные ЦАХАЛ нашли в тоннелях в секторе Газа тела еще шестерых заложников. Год спустя в плену у ХАМАС остаются 97 человек. По данным ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть еще больше.

Во время нападения на Израиль 7 октября террористы ХАМАС захватили 251 заложника. Среди них были посетители и персонал музыкального фестиваля Supernova, проходившего в пустыне Негев на юге Израиля, а также жители приграничных кибуцев. Нападение ХАМАС произошло рано утром в субботу, во время шаббата и праздника Симхат Тора, на который многие израильтяне собираются вместе на семейный ужин.

Спустя год домой вернулись менее половины заложников. Из почти сотни человек, остающихся в плену у боевиков ХАМАС, около трети уже погибли. О некоторых похищенных до сих пор ничего не известно.

Кибуц Реим (недалеко от него проходил фестиваль Supernova) после нападения ХАМАС, 12 октября 2023 года Ilia Yefimovich / picture alliance / Getty Images

105 заложников освободили в ходе обмена

В ноябре 2023 года во время краткого перемирия в Израиль вернулись 105 заложников, захваченных террористами. ХАМАС обменял их на палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах, в соотношении один к трем (трое палестинских заключенных за одного израильтянина).

Среди освобожденных заложников был 81 человек с израильским гражданством (у большинства из них также были вторые гражданства других стран), 23 гражданина Таиланда и один филиппинец.

Еще четверо заложников были отпущены террористами отдельно по согласованию с другими странами. В их числе был 25-летний израильтянин Рони Кривой, освобождение которого стало результатом договоренности между ХАМАС и российскими властями (у родителей Рони есть гражданство РФ). Тетя Рони Кривого Елена Магид рассказывала, что ее племянник пытался бежать, пока находился в плену. Здание, в котором его держали после похищения, разбомбили, и Рони удалось из него выбраться. После этого он четыре дня прятался, однако, по словам тети, затем Рони нашли жители Газы, передавшие его обратно боевикам ХАМАС.

Рони Кривой, вернувшийся в Израиль в ходе обмена заложников на палестинских заключенных, 26 ноября 2023 года Mohammed Abed / AFP / Scanpix / LETA

Нескольких заложников спасли военные

В течение года, прошедшего с момента нападения ХАМАС, израильские военные смогли спасти восьмерых захваченных террористами заложников.

Первой стала военнослужащая ЦАХАЛ Ори Мегидиш, наблюдательница на границе с сектором Газа в Нахаль-Оз. Она вернулась домой в конце октября 2023-го в результате операции, проведенной военными совместно с израильской разведкой. Подробности операции не разглашались.

В феврале израильские военные, проводившие рейд в городе Рафах на юге сектора Газа, спасли еще двух заложников — 61-летнего Фернандо Мармана и 70-летнего Луи Хара, похищенных из кибуца Нир-Ицхак.

Самой крупной стала операция по освобождению четырех заложников в июне 2024 года. В их числе был 27-летний Андрей Козлов, имеющий российское и израильское гражданство, а также 25-летняя Ноа Аргамани, 21-летний Альмог Меир Ян и 40-летний Шломи Зив. Всех их похитили на фестивале Supernova.

В конце августа был спасен еще один заложник — 52-летний Фархан аль-Кади, отец 11 детей, который жил в бедуинской общине недалеко от города Рахат на юге Израиля и работал охранником на упаковочной фабрике в кибуце Маген.

Фархан аль-Кади, освобожденный израильскими военными, 27 августа 2024 года Idf / Xinhua / ZUMA Press Бывший заложник Андрей Козлов прибывает в окружении военных в больницу в Рамат-Гане, 8 июня 2024 года Ilia Yefimovich / dpa / Scanpix / LETA

Билборд в Тель-Авиве с фото освобожденной из плена Ноа Аргамани, 10 июня 2024 года Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA

Что известно о заложниках, погибших в плену

В декабре 2023 года погибли трое заложников — 28-летний Йотам Хаим, 22-летний Самер Фуад Талалка и 26-летний Алон Шамриз. Их по ошибке убили израильские военные во время боя в районе города Шеджайя в северной части сектора Газы. Заложники сумели сбежать из плена и вышли навстречу солдатам ЦАХАЛ с белой тряпкой в руках, но израильские военные, не успев разобраться в ситуации, открыли огонь, заподозрив в них террористов. Позже командование ЦАХАЛ полностью взяло на себя ответственность за произошедшее.

В июне 2024 года ЦАХАЛ объявил о гибели четверых заложников — это 51-летний Надав Попплвелл, 84-летний Амирам Купер, 80-летний Йорам Метцгер и 79-летний Хаим Пери, похищенные из кибуцев Нир-Оз и Нирим. По данным ЦАХАЛ, они погибли вместе в районе города Хан-Юнис в секторе Газа, где израильская армия в этот момент вела бои. Только в августе израильские военные смогли вернуть тела троих из них, а вместе с ними еще троих погибших в плену израильтян: 76-летнего Александра Данцига, 79-летнего Авраама Мундера и 35-летнего Ягева Бухштаба.

Вход в тоннель в секторе Газа, где были найдены тела шести убитых заложников, 13 сентября 2024 года Amir Cohen / Reuters / Scanpix / LETA

Последние новости о заложниках появились 1 сентября — тогда военные нашли в тоннелях под Рафахом тела шестерых израильтян, убитых, как выяснилось позже, примерно за сутки до прихода ЦАХАЛ. По словам двух израильских чиновников, поговоривших с CNN, трех из шести обнаруженных заложников должны были включить в список на освобождение, который на тот момент обсуждался в рамках переговоров о прекращении огня.

Одним из погибших, которого планировали освободить, был 23-летний израильтянин с гражданством США Херш Гольдберг-Полин, похищенный на фестивале Supernova. Его родители Рейчел и Джон опознали сына на одном из роликов, появившихся в соцсетях после 7 октября. На том видео у Херша нет части левой руки — ее оторвало ниже локтя взрывом гранаты. Когда террористы напали на посетителей фестиваля Supernova, Херш с друзьями укрывался в небольшом бункере. Боевики начали бросать туда гранаты, и Херш, как позже рассказывали очевидцы, пытался выкинуть их обратно, пока они не разорвались. В следующий раз родители смогли увидеть сына на видео только спустя полгода — в апреле ХАМАС опубликовал запись, на которой Херш, обращаясь к правительству Израиля, призывает заключить сделку о прекращении огня. На этом видео тоже заметно, что у Херша нет левой руки от локтя, а сам он, как говорила его мать, еле узнаваем и очень плохо выглядит.

Родители Херша с самого начала вели активную кампанию в соцсетях за освобождение сына. Они выступали в ООН и встречались с президентом США Джо Байденом. Каждый день Рейчел наклеивала на свою одежду кусок клейкой ленты с числом дней, которые ее сын провел в плену. На 330-й день семья Херша сообщила о его смерти.

Мать Херша Гольдберга-Полина Рейчел за два дня до известия о его смерти, 29 августа 2024 года Amir Levy / Getty Images Похороны Херша Гольдберга-Полина, 2 сентября 2024 года Gil Cohen-Magen / AP / Scanpix / LETA

Еще одним убитым заложником был 32-летний Александр Лобанов, имевший израильское и российское гражданство. Он жил в Ашкелоне и работал на фестивале Supernova барменом. Уже после смерти Лобанова его семья рассказала, что ХАМАС снимал его на . На нем он призывает израильтян выходить на улицы и протестовать, чтобы вынудить правительство заключить сделку и освободить заложников. «Вот как выглядит холокост. Я никогда этого не забуду и никогда не прощу», — сказала вдова Лобанова Михаль после обнародования видео. У Лобанова остались двое детей. Младший родился, когда его отец уже был в плену.

Родственники и друзья Александра Лобанова на демонстрации в Тель-Авиве Israel Fuguemann / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

За год военные ЦАХАЛ, продвигаясь вглубь сектора Газа, смогли найти и вернуть в Израиль тела 37 погибших заложников, включая троих убитых по ошибке в декабре. В числе найденных погибшими заложников также была 22-летняя Шани Лук, имевшая гражданства Израиля и Германии, видео похищения которой широко распространилось в соцсетях после нападения ХАМАС. На нем боевики везут девушку в открытом багажнике джипа. Она лежит лицом вниз, один из боевиков поставил на нее ногу, другие плюют в нее. Была ли она жива в этот момент — неизвестно. Тело Шани Лук израильские военные вернули из сектора Газа в мае вместе с телами еще двух заложников.

В плену остаются еще почти 100 человек

Спустя год в заложниках у террористов остаются 97 человек, захваченных 7 октября. Также ХАМАС удерживает двух израильтян, захваченных еще в 2014 и 2015 годах, и тела двух солдат ЦАХАЛ, убитых в 2014 году. По данным Армии обороны Израиля, по меньшей мере 33 человека уже мертвы. Их тела все еще остаются в секторе Газа.

Самым младшим из попавших в плен 7 октября был 10-месячный Кфир Бибас, которого вместе с его матерью Шири Бибас и четырехлетним братом Ариэлем похитили из кибуца Нир-Оз. В конце ноября ХАМАС заявил, что Шири и ее сыновья убиты, а вслед за этим выпустил ролик с мужем Шири и отцом мальчиков Ярденом, которого тоже взяли в заложники, но держали отдельно от родных. В этом видео террористы сообщают Ярдену о смерти его семьи. ЦАХАЛ до сих пор официально не подтверждал гибель братьев Бибас и их матери.

Участница акции за освобождение заложников с портретами Шири Бибас и ее сыновей, 21 февраля 2024 года Dylan Martinez / Reuters / Scanpix / LETA

Демонстранты в Тель-Авиве требуют от израильского правительства заключить сделку об освобождении заложников, 14 сентября 2024 года Yair Palti / Anadolu / Getty Images

По меньшей мере один из остающихся в плену у ХАМАС заложников имеет российское гражданство — это Александр Труфанов, похищенный из кибуца Нир-Оз. Его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и его девушка Сапир Коэн, также захваченные в заложники, были отпущены в конце ноября в рамках временного перемирия. В ХАМАС заявили, что Труфанову и Татти освободили по отдельной договоренности с российским правительством. Отец Александра и муж Елены Труфановой Виталий был убит террористами 7 октября.

В конце мая 2024 года группировка палестинский опубликовала два видео с Александром Труфановым— сначала короткое на 30 секунд, а через день трехминутное. В ролике он среди прочего упоминает о решении израильского правительства отключить принадлежащий Катару новостной канал «Аль-Джазира» — это свидетельствует, что видео было снято не так давно. В видео Труфанов обращается к обоим родителям, не зная, что его отец убит.