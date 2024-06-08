Израильские военные в ходе операции в сектора Газа освободили четырех заложников, взятых в плен боевиками ХАМАС во время нападения на музыкальный фестиваль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Из плена освобождены 27-летний Андрей Козлов, у которого израильское и российское гражданство, 25-летняя Ноа Арагамани, 21-летний Альмог Меир Ян и 40-летний Шломи Зив. Все они были похищены во время нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль.

Как писало издание «Детали», Андрей Козлов жил в Израиле один, вся его семья находится в Санкт-Петербурге. На фестивале он работал охранником.

«Андрей в Израиль приехал учиться. Он в Питере закончил Политехнический университет по специальности маркетинг и связи с общественностью, в Питере организовывал крупные мероприятия, а в Израиле подрабатывал поваром. И говорил: хочу понять, как работает ресторан. Мы в октябре всей семьей планировали встретиться в Турции. Я купила тур, потому что моя мама, бабушка Андрея, не видела его около года, и оплатила билеты Андрею. Он купил билет на девятое октября», — рассказывала мать Козлова Евгения.

Еще одна освобожденная — Ноа Арагамани. Видео с ней публиковалось вскоре после похищения. Боевики схватили ее, когда она пряталась в кустах вместе со своим другом Авинатаном Ором. На одной записи Аргамани кричит, когда ее увозят на мотоцикле, а ее друга со связанными руками толкают несколько человек.

Израильские СМИ публикуют видео встречи Арагамани с отцом после освобождения.

7 октября ХАМАС напал на Израиль, в результате погибли не менее 1200 человек. Еще более 250 человек были похищены боевиками. Часть из них в конце октября была отпущена в обмен на освобождение палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, в рамках сделки, заключенной с ХАМАС. По данным израильских властей, в секторе Газа остаются еще более 120 заложников. Армия обороны Израиля считает 41 из них погибшими.