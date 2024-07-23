Израиль собрал архив документов ХАМАС, найденных в ходе войны в секторе Газа В них говорится о том, как террористы готовили нападение 7 октября 2023 года

Палестинцы рядом с разбитым израильским танком у барьера на границе между Израилем и сектором Газа. 7 октября 2023 года Hassan Eslaiah / AP / Scanpix / LETA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) после нападения террористов на Израиль в октябре 2023 года и в ходе войны в секторе Газа собрали архив документов ХАМАС о том, как террористы готовили атаку. О том, какая информация содержится в этом архиве, рассказало издание Walla (в The Jerusalem Post опубликована версия статьи на английском языке).

Материал основан на данных, которые военный корреспондент Walla Амир Бухбут получил от источников — высокопоставленных сотрудников ЦАХАЛ и ШАБАК. Сам архив ведомства пока не публиковали.

Речь идет о документах и файлах, найденных в компьютерах боевиков. Архив включает таблицы с данными о военных операциях, приказы и протоколы встреч командиров, списки оружия и оборудования, методички о том, что делать в случае попадания в плен, пропагандистские материалы, а также разговорники на иврите с фразами типа: «Раздевайся». Как отмечает Walla, этот массив данных позволяет судить о том, как боевое крыло ХАМАС превратилось в профессиональную армию «прямо под носом у израильской разведки».

На протяжении многих лет ЦАХАЛ и ШАБАК заявляли, что ХАМАС превратил свое боевое крыло в армию, но лишь после изучения архива аналитики израильской разведки смогли оценить масштабы этой трансформации и уровень подготовки, которого достигли боевики, говорится в статье. Источники Walla в ШАБАК заявили, что для израильской разведки стало «большим сюрпризом» то, насколько организованы террористы.

Порядок в рядах боевиков, как утверждается, держался на инструкциях, которых придерживалось высшее командование ХАМАС, проводившее операции по всему сектору Газа. В частности, в ходе израильской операции в Газе были найдены документы, свидетельствующие о преследовании и «агрессивных допросах» тех, кого заподозрили в принадлежности к ЛГБТК-сообществу. Подозреваемых, пишет Walla, не раскрывая подробности преследований, «ждала одна участь — смерть».

Источники издания утверждают, что израильским военным удалось получить подробные планы операций ХАМАС по всему миру, в том числе в Европе, Иордании, Египте и США. В одном из документов подробно описываются планы по «разжиганию беспорядков» на Западном берегу реки Иордан и «подрывной деятельности» в Палестине.

Израильские власти также нашли данные, подтверждающие, что боевики ХАМАС работали в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам ( ). Кроме того, утверждается, что апартаменты агентства «были зарегистрированы» на имя жены военного лидера ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Вероятно, речь идет о том, что БАПОР предоставил ей жилье. Другая квартира, которую от БАПОР получил Мохаммед Синвар, брат лидера движения Яхьи Синвара, была сдана в аренду палестинцам. Где эти квартиры находятся, из статьи Walla неясно.

Власти Израиля не в первый раз обвиняют БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС

Сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев обвиняют в содействии ХАМАС В школьных учебниках организации рассказывают о террористах. Под складом продуктов агентства нашли тоннель боевиков

Власти Израиля не в первый раз обвиняют БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС

Сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев обвиняют в содействии ХАМАС В школьных учебниках организации рассказывают о террористах. Под складом продуктов агентства нашли тоннель боевиков

В распоряжении боевиков, согласно данным разведки ЦАХАЛ, оказалось оружие из России, Северной Кореи, Ирана, Египта, Ливии и других стран. Среди найденной техники ХАМАС — более 150 пикапов и более 350 китайских мотоциклов, которые террористы незаконно ввезли в Газу через подземные туннели, а затем использовали при нападении на Израиль 7 октября.

В ходе рейдов израильские военные нашли более полутора тысяч антисемитских книг, в том числе предназначенных для детей. В них, как утверждается, учат, как убивать евреев.

Командиры боевого крыла ХАМАС, следует из документов и материалов допросов, получили разрешение провозглашать для оправдания насилия боевиков в отношении жителей Израиля. У командира террористов, которые напали на Сдерот, была обнаружена записка, в которой говорилось, что, согласно Корану, те, кто участвовал в пытках израильских солдат и мирных жителей, попадут в рай.

В материале Walla также утверждается, что израильские военные нашли данные о том, что боевики проходили некие «семинары по эмоциональному отстранению (расчленение, пытки, поедание органов)». О чем именно идет речь и что происходило на этих семинарах, издание не поясняет. Согласно статье, в ХАМАС проводили такие «семинары», чтобы «убедиться, что боевики во время рейдов будут действовать без ограничений».

На телах убитых террористов израильские военные нашли разрешения на работу в Израиле, а также карты поселений и баз ЦАХАЛ. На этих картах было отмечено расположение офисов высших чиновников, арсеналов, госпиталей и других важных объектов. Например, была найдена карта авиабазы ВВС Израиля Тель-Ноф с обозначением расположения эскадрилий и командных пунктов, а также карты кибуцев Беэри и Нахаль-Оз неподалеку от границы с сектором Газа.

Как отмечает Walla, точность информации о базах и поселениях свидетельствует о том, что боевики ХАМАС систематически и на высоком уровне собирали разведданные перед нападением 7 октября 2023 года.

Кроме того, часть своих усилий ХАМАС направил на сбор и документирование нападений и боевых действий. Источники Walla утверждают, что эта работа велась не только для разведки, но и ради «нагнетания ужаса», психологического давления на население Израиля, а также подрыва доверия израильтян к армии и государственным институтам.

С этой же целью, говорится в статьях, боевики оставляли кровавые отпечатки и надписи с угрозами вернуться на стенах домов погибших и захваченных в заложники жителей Израиля. Эта же стратегия, считают источники изданий, объясняет, почему у всех боевиков элитного подразделения ХАМАС «Нухба» во время нападения на Израиль 7 октября были при себе камеры GoPro.