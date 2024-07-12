«ЦАХАЛ провалил свою миссию» Армия обороны Израиля представила отчет о нападении боевиков ХАМАС на кибуц Беэри, где погибли больше 100 мирных жителей

Фотографии погибших в результате нападения боевиков на кибуц Беэри. 24 июня 2024 года Amir Cohen / Reuters / Scanpix / LETA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала результаты внутренного расследования о нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на кибуц Беэри 7 октября 2023 года. В отчете указывается, что израильские военные не сумели защитить мирных жителей, поскольку оказались не готовы к масштабному нападению террористов.

Кибуц Беэри, расположенный недалеко от границы Израиля с сектором Газа, считается одним из наиболее пострадавших населенных пунктов от атаки ХАМАС. В результате нападения погиб 101 мирный житель кибуца, еще 32 человека оказались в заложниках у боевиков (11 из них до сих пор находятся в плену). Кроме того, в боях за кибуц погибли израильские солдаты, полицейские и участники отряда самообороны — в общей сложности 31 человек. Также сообщается о большом количестве пострадавших, однако их точное число в отчете не приводится.

Расследование продолжалось около трех месяцев, оно включало сотни часов опросов жителей кибуца, бойцов отряда самообороны и сотрудников , действовавших в этом районе в первые дни войны. Также следственная группа изучила записи переговоров сотрудников сил безопасности с жителями кибуца, стенограммы допросов боевиков и видео с камер наблюдения.

«Следственная группа установила, что ЦАХАЛ провалил свою миссию по защите жителей Беэри, тогда как мужество самих жителей кибуца и бойцов отряда самообороны достойны самых высоких оценок. Именно они позволили стабилизировать линию обороны в первые часы боев. Жители кибуца и бойцы отряда самообороны сдержали нападающих, не позволив атаке распространиться на остальную часть кибуца», — говорится в отчете.

Подробнее о нападении на Беэри

Беэри Это еще один кибуц, на который напали террористы ХАМАС. Там убили каждого десятого жителя

Подробнее о нападении на Беэри

Беэри Это еще один кибуц, на который напали террористы ХАМАС. Там убили каждого десятого жителя

Согласно расследованию, на территорию Беэри проникли порядка 340 террористов, включая примерно 100 боевиков из элитного подразделения ХАМАС «Нухба». Около трети нападавших были убиты в боях за кибуц.

Произошедшее в Беэри следственная группа разделила на шесть временных промежутков:

Начало атаки (с 06:30 до 06:45). Боевики перемещаются из сектора Газа к Беэри.

Начало штурма (с 06:45 до 09:00). Боевики прорываются на территорию кибуца с двух направлений. Бой на этом этапе ведут бойцы отряда самообороны и присоединившиеся к ним жители кибуца.

Захват Беэри (с 09:30 до 13:30). Защитники кибуца пытаются стабилизировать линию обороны. В населенный пункт прибывают первые солдаты ЦАХАЛ. Вступив в бой, они эвакуируют раненых, после чего отходят на окраину Беэри. На этом этапе террористы берут заложников.

Сдерживание противника (с 13:30 до 22:00). В кибуц прибывают дополнительные силы ЦАХАЛ. Начинается эвакуация жителей. К 18:00 в районе Беэри действуют около 700 израильских военных и сотрудников сил безопасности.

Восстановление контроля (с 22:00 до 05:00). На этом этапе происходит основная эвакуация жителей, а также обыскивается большая часть территории Беэри. К концу этого этапа силы безопасности восстанавливают оперативный контроль над кибуцем.

Зачистка территории (с 05:00 до 15:00). Проводится повторная зачистка кибуца, в нескольких локациях продолжаются бои.

По итогам расследования следственная группа пришла к нескольким выводам. Во-первых, ЦАХАЛ не был готов к масштабному нападению, поскольку военные отрабатывали только сценарии единичных проникновений боевиков через границу. Этим объяснялось и общее размещение войск, которое привело к тому, что 7 октября в районе Беэри не оказалось резервных подразделений.

Во-вторых, ЦАХАЛ долго не мог сформировать четкую картину происходящего в Беэри, а силы безопасности не сумели должным образом проинформировать жителей кибуца о проникновении боевиков в кибуц.

Кроме того, в первые часы нападения силы безопасности допустили ряд ошибок из-за отсутствия координации и согласованности между действиями различных подразделений. Это привело к значительному скоплению сил за пределами кибуца, которые не участвовали в боях.

Так, некоторые военные не вступили в бой по решению командира, ожидая выполнения задач по эвакуации, другие вступили в бой, но отступили. Были военные, которые вошли на территорию кибуца на час позже, чем могли бы, поскольку ждали своего командира. Некоторые силы заняли периметр за пределами населенного пункта.

Также в расследовании отмечается, что были случаи, когда солдаты ЦАХАЛ действовали ненадлежащим образом по отношению к гражданскому населению, особенно в вопросах обеспечения безопасности эвакуированных жителей и удовлетворения их базовых потребностей. Кроме того, силы безопасности эвакуировали и оказывали медицинскую помощь раненым солдатам раньше, чем мирным жителям.

В целом, как следует из отчета, подобные проблемы и ошибки армии обнаружились не только в боях за Беэри, но и в других районах нападения боевиков. Комментируя результаты расследования, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что они «ясно иллюстрируют масштаб провала [ЦАХАЛ] и катастрофы, постигшей жителей юга, которые в течение многих часов защищали свои семьи, пока военных не было рядом, чтобы их защитить».

Он также отметил, что это только первый отчет из серии внутренних расследований, посвященных событиям 7 октября. Остальные будут представлены позднее.

Во время нападения ХАМАС на Израиль погибли не менее 1200 человек. Еще около 250 человек боевики взяли в заложники. В ответ на нападение Израиль начал военную операцию в секторе Газа, основными целями которой были заявлены уничтожение террористической инфраструктуры и освобождение заложников. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, за время боевых действий на территории анклава погибли более 38 тысяч человек.

Как боевики готовились к нападению

ХАМАС три года готовился к нападению на Израиль. Террористы учились захватывать заложников и проводить рейды в кибуцах Учения проходили в километре от границы

Как боевики готовились к нападению

ХАМАС три года готовился к нападению на Израиль. Террористы учились захватывать заложников и проводить рейды в кибуцах Учения проходили в километре от границы