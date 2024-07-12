«ЦАХАЛ провалил свою миссию» Армия обороны Израиля представила отчет о нападении боевиков ХАМАС на кибуц Беэри, где погибли больше 100 мирных жителей
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала результаты внутренного расследования о нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на кибуц Беэри 7 октября 2023 года. В отчете указывается, что израильские военные не сумели защитить мирных жителей, поскольку оказались не готовы к масштабному нападению террористов.
Кибуц Беэри, расположенный недалеко от границы Израиля с сектором Газа, считается одним из наиболее пострадавших населенных пунктов от атаки ХАМАС. В результате нападения погиб 101 мирный житель кибуца, еще 32 человека оказались в заложниках у боевиков (11 из них до сих пор находятся в плену). Кроме того, в боях за кибуц погибли израильские солдаты, полицейские и участники отряда самообороны — в общей сложности 31 человек. Также сообщается о большом количестве пострадавших, однако их точное число в отчете не приводится.
Расследование продолжалось около трех месяцев, оно включало сотни часов опросов жителей кибуца, бойцов отряда самообороны и сотрудников сил безопасности, действовавших в этом районе в первые дни войны. Также следственная группа изучила записи переговоров сотрудников сил безопасности с жителями кибуца, стенограммы допросов боевиков и видео с камер наблюдения.
«Следственная группа установила, что ЦАХАЛ провалил свою миссию по защите жителей Беэри, тогда как мужество самих жителей кибуца и бойцов отряда самообороны достойны самых высоких оценок. Именно они позволили стабилизировать линию обороны в первые часы боев. Жители кибуца и бойцы отряда самообороны сдержали нападающих, не позволив атаке распространиться на остальную часть кибуца», — говорится в отчете.
Согласно расследованию, на территорию Беэри проникли порядка 340 террористов, включая примерно 100 боевиков из элитного подразделения ХАМАС «Нухба». Около трети нападавших были убиты в боях за кибуц.
Произошедшее в Беэри следственная группа разделила на шесть временных промежутков:
- Начало атаки (с 06:30 до 06:45). Боевики перемещаются из сектора Газа к Беэри.
- Начало штурма (с 06:45 до 09:00). Боевики прорываются на территорию кибуца с двух направлений. Бой на этом этапе ведут бойцы отряда самообороны и присоединившиеся к ним жители кибуца.
- Захват Беэри (с 09:30 до 13:30). Защитники кибуца пытаются стабилизировать линию обороны. В населенный пункт прибывают первые солдаты ЦАХАЛ. Вступив в бой, они эвакуируют раненых, после чего отходят на окраину Беэри. На этом этапе террористы берут заложников.
- Сдерживание противника (с 13:30 до 22:00). В кибуц прибывают дополнительные силы ЦАХАЛ. Начинается эвакуация жителей. К 18:00 в районе Беэри действуют около 700 израильских военных и сотрудников сил безопасности.
- Восстановление контроля (с 22:00 до 05:00). На этом этапе происходит основная эвакуация жителей, а также обыскивается большая часть территории Беэри. К концу этого этапа силы безопасности восстанавливают оперативный контроль над кибуцем.
- Зачистка территории (с 05:00 до 15:00). Проводится повторная зачистка кибуца, в нескольких локациях продолжаются бои.
По итогам расследования следственная группа пришла к нескольким выводам. Во-первых, ЦАХАЛ не был готов к масштабному нападению, поскольку военные отрабатывали только сценарии единичных проникновений боевиков через границу. Этим объяснялось и общее размещение войск, которое привело к тому, что 7 октября в районе Беэри не оказалось резервных подразделений.
Во-вторых, ЦАХАЛ долго не мог сформировать четкую картину происходящего в Беэри, а силы безопасности не сумели должным образом проинформировать жителей кибуца о проникновении боевиков в кибуц.
Кроме того, в первые часы нападения силы безопасности допустили ряд ошибок из-за отсутствия координации и согласованности между действиями различных подразделений. Это привело к значительному скоплению сил за пределами кибуца, которые не участвовали в боях.
Так, некоторые военные не вступили в бой по решению командира, ожидая выполнения задач по эвакуации, другие вступили в бой, но отступили. Были военные, которые вошли на территорию кибуца на час позже, чем могли бы, поскольку ждали своего командира. Некоторые силы заняли периметр за пределами населенного пункта.
Также в расследовании отмечается, что были случаи, когда солдаты ЦАХАЛ действовали ненадлежащим образом по отношению к гражданскому населению, особенно в вопросах обеспечения безопасности эвакуированных жителей и удовлетворения их базовых потребностей. Кроме того, силы безопасности эвакуировали и оказывали медицинскую помощь раненым солдатам раньше, чем мирным жителям.
В целом, как следует из отчета, подобные проблемы и ошибки армии обнаружились не только в боях за Беэри, но и в других районах нападения боевиков. Комментируя результаты расследования, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что они «ясно иллюстрируют масштаб провала [ЦАХАЛ] и катастрофы, постигшей жителей юга, которые в течение многих часов защищали свои семьи, пока военных не было рядом, чтобы их защитить».
Он также отметил, что это только первый отчет из серии внутренних расследований, посвященных событиям 7 октября. Остальные будут представлены позднее.
Во время нападения ХАМАС на Израиль погибли не менее 1200 человек. Еще около 250 человек боевики взяли в заложники. В ответ на нападение Израиль начал военную операцию в секторе Газа, основными целями которой были заявлены уничтожение террористической инфраструктуры и освобождение заложников. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, за время боевых действий на территории анклава погибли более 38 тысяч человек.