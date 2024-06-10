Израильские военные спасли четырех заложников в секторе Газа (в том числе гражданина России) The Washington Post рассказала, как готовилась и как проходила эта операция

8 июня Армия обороны Израиля совместно со спецслужбами провела операцию по спасению израильских заложников в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. Удалось освободить четырех человек. При этом, как утверждает палестинский Минздрав, подконтрольный террористам ХАМАС, в результате авиаударов погибли сотни местных жителей. Журналисты The Washington Post поговорили с жителями лагеря и израильскими военными.

Операция по спасению заложников из лагеря беженцев Нусейрат, которую Израиль провел 8 июня, готовилась в строжайшей секретности в течение нескольких месяцев. Как пишет The Washington Post, подготовка началась после того, как израильской разведке удалось установить местонахождение четверых заложников, которых боевики ХАМАС захватили во время нападения 7 октября 2023 года.

В числе заложников, находившихся в лагере, была Ноа Арагамани. Боевики удерживали ее в квартире на первом этаже здания недалеко от местного рынка. Другие заложники — Андрей Козлов (у него есть израильское и российское гражданство), Альмог Меир Ян и Шломи Зив — находились на третьем этаже соседнего здания.

По словам израильских чиновников, в рамках подготовки к операции были построены макеты этих зданий, где в течение нескольких недель тренировались военнослужащие ЦАХАЛ, а также сотрудники Службы общей безопасности (ШАБАК) и спецподразделения пограничной полиции.

«Сохранить это [операцию] в тайне было одной из самых трудных задач», — заявил командир пехотной бригады «Гивати». Источники издания уточнили, что не все участники учений знали о цели миссии.

Приготовления были завершены к 6 июня. По словам израильского чиновника, который говорил с журналистами на условиях анонимности, тогда же было отменено заседание военного кабинета, чтобы избежать утечки информации. Вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утвердил план миссии во время встречи с небольшой группой высокопоставленных руководителей силовых структур.

Операция, в которой были задействованы, как утверждается, тысячи военных, началась в 11 часов утра. Спецназу потребовалось около 25 минут, чтобы доехать до Нусейрата с территории Израиля. Как именно они добрались до места, достоверно не известно.

Очевидцы рассказали журналистам, что военные прибыли на двух гражданских грузовиках. Израиль эту версию официально отрицает. В свою очередь WP верифицировало несколько роликов, на одном из которых грузовик с рекламой средства для мытья посуды едет в сопровождении военной техники примерно в двух километрах от места проведения рейда (до или после операции записано видео, неясно).

На другом ролике запечатлен белый грузовик, рядом с которым стоят две лестницы, ведущие на верхние этажи здания, пишет WP. В ролике также слышен голос женщин, которая говорит: «Они приехали». Пользователь соцсети Х, на публикацию которого ссылается издание, также обратил внимание, что рядом с грузовиком лежит человек.

О том, что в белом грузовике был израильский спецназ, журналистам рассказал местный житель Хусам аль-Аруки, который в это время возвращался из пекарни со своим братом Исамом. По его словам, из грузовика вышли двое мужчин в штатском и около десяти солдат. Он утверждает, что военные открыли огонь и ранили его брата.

Хусам также сказал WP, что во время рейда над Нусейратом низко летали вертолеты Apache. Помочь брату он смог примерно через час, когда в лагере стало безопаснее. Издание пишет, что Исама доставили в больницу в критическом состоянии.

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильским военным удалось добраться до квартиры, в которой боевики держали Арагамани, незамеченными. Ноа спустя несколько часов после освобождения рассказала своему другу, что примерно в 11 утра услышала стук в дверь, потом последовали крики. К ней в комнату ворвались израильские солдаты, которые вывели ее из здания и отвезли к ожидавшему их вертолету. В 12:20 семье Ноа сообщили, что она свободна.

Ноа Арагамани в вертолете израильской армии Israel Defense Forces Эвакуация израильских солдат с тремя освобожденными заложниками из сектора Газа Israel Defense Forces

Вторая группа спецназа вошла в соседнее здание, где держали остальных заложников. Израильским военным не удалось застигнуть охрану врасплох — командира пограничной полиции ранили на входе в здание, после чего началась перестрелка.

По словам источников издания, солдаты вывели из здания заложников и посадили их вместе с раненым в автомобиль, но уехать им не удалось, поскольку машина была повреждена огнем боевиков. В итоге военным пришлось укрыться в здании неподалеку, после чего они запросили поддержку с воздуха.

Тогда военно-воздушные силы Израиля накрыли этот район плотным огнем. Местный житель Абу Аси назвал случившееся «резней». Он утверждает, что перевез около 20 раненых и погибших в больницу.

Израильская авиация наносит удар по лагерю Нусейрат. 8 июня 2024 года Marwan Daoud / Xinhua / ZUMA Press Saher Alghorra / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Парамедик Абдель Хамид Гораб из местной больницы заявил, что израильские военные «стреляли и целились во все». По утверждению министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, в результате израильских обстрелов погибли не менее 274 человек, еще сотни пострадали. Эта информация не подтверждена. Сколько было боевиков среди погибших, неизвестно.

Как пишет WP, пока израильская авиация обстреливала Нусейрат, участникам операции по спасению заложников удалось добраться до пляжа. Там их подобрал вертолет. Заложники в ходе операции не пострадали, однако израильский военный, получивший ранение в ходе рейда, позднее умер от полученных ранений.

Андрей Козлов после освобождения из плена. 8 июня 2024 года Ilia Yefimovich /dpa / Scanpix / LETA Спасенный из плена Альмог Меир Ян с близкими в израильском медицинском центре Israeli Army / AFP / Scanpix / LETA

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