«Меня держали в заключении 32 дня, но казалось, что прошло 32 года» NYT рассказала о военной базе Израиля, где содержат палестинцев, подозреваемых в связях с ХАМАС. Они говорят о пытках. Израиль это отрицает

После начала новой войны на Ближнем Востоке тысячи жителей сектора Газа оказались в заключении на территории израильской военной базы Сде-Тейман. Там людей, подозреваемых в связях с боевиками, неделями держали в ангарах для военной техники. Почти все время они находились в наручниках и с завязанными глазами. Те, кому удалось доказать свою невиновность и выйти на свободу, рассказали о пытках во время допросов и физических наказаниях за любые проступки. Как пленники оказались на военной базе и в каких условиях их содержали — в статье The New York Times.

После нападения террористов ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и начала ответной военной операции израильская военная база Сде-Тейман, расположенная на юге страны, стала местом содержания тысяч жителей сектора Газа, подозреваемых в связях с боевиками. По данным газеты The New York Times, к маю 2024 года около четырех тысяч задержанных палестинцев прошли первичные допросы на этой базе.

По словам израильских командиров, которые несут службу на базе, после допросов около 70% задержанных были отправлены в тюрьмы для дальнейшего расследования и судебного разбирательства. Остальные, по меньшей мере 1200 человек, были признаны гражданскими лицами и возвращены в Газу без предъявления обвинений, извинений и компенсаций, пишет NYT.

Как отмечает издание, люди, оказавшиеся в заключении по подозрению в связях с боевиками, классифицировались как «незаконные комбатанты», что позволяло держать их под стражей до 75 дней без санкции суда и до трех месяцев без доступа к адвокату. Все это время подозреваемые содержались в ангарах для военной техники, большую часть времени им приходилось сидеть в наручниках и с завязанными глазами, общаться можно было только шепотом. За любые нарушения, по словам очевидцев, их избивали, в том числе дубинками и прикладами.

Двое бывших заключенных рассказали, что им сломали ребра. Одного из них военный ударил ногой в грудь, другого избили винтовкой. О насилии по отношению к задержанным также рассказал израильский военный, который ранее служил на этой базе. Он утверждает, что его сослуживцы регулярно хвастались избиением заключенных. Кроме того, сам военный становился очевидцем подобных инцидентов.

Официально власти Израиля обвинения в жестоком обращении с заключенными отрицают. В Армии обороны Израиля утверждают, что со всей серьезностью относятся к подобным случаям, поскольку любое жестокое обращение с задержанными, в том числе во время задержания или допроса, строго запрещено директивами ЦАХАЛ. При этом некоторые офицеры подтвердили журналистам, что с начала войны 35 заключенных умерли на территории базы или в близлежащих больницах. Военные отрицали, что причиной этих смертей стало жестокое обращение.

Палестинский заключенный после освобождения. 19 января 2024 года Rahim Khatib / dpa / Scanpix / LETA

Среди тех, кого задержали по подозрению в связях с боевиками, был студент юридического факультета в Газе Фади Бакр. Израильские военные задержали его 5 января, когда он вернулся в свой район в поисках муки. Тогда там произошла перестрелка, в ходе которой он был ранен. По утверждению студента, солдаты приняли его за боевика, после чего избили и раздели, а также забрали телефон и деньги.

Как пишет The New York Times, многих жителей сектора Газа задерживали в районах, где, как считал ЦАХАЛ, укрывались боевики. 39-летнего медбрата Юниса аль-Хамлави задержали в ноябре около больницы «Аш-Шифа» во время рейда израильской армии. В том же месяце был задержан 38-летний водитель скорой помощи Мухаммад аль-Курди, который пытался пройти израильский контрольно-пропускной пункт. ЦАХАЛ считает, что боевики регулярно используют машины скорой помощи в своих целях.

Все собеседники журналистов описали процесс задержания примерно одинаково: им обычно завязывали глаза, надевали наручники и раздевали до нижнего белья. Большинство заявили, что после задержания их избивали и допрашивали. Потом их увозили на базу Сде-Тейман, где допросы продолжались.

«Меня держали в заключении 32 дня, но казалось, что прошло 32 года», — сказал Мухаммад аль-Курди.

Фади Бакр рассказал журналистам, что его после задержания отвели в открытый ангар, который не защищал от холода или дождя. В первый же день военные избили его за то, что он заснул. Несколько недель Бакр, как и остальные задержанные, провел с завязанными глазами. Потом ему поручили работу — три раза в день раздавать еду (хлеб с сыром, джемом или тунцом, иногда — овощи) и сопровождать других заключенных в туалет.

Военные рассказали The New York Times, что на базе был короткий период, когда заключенным разрешали снимать повязки и свободно перемещаться по ангару, но от этого пришлось отказаться из-за нарушений порядка. Некоторые заключенные пытались снять наручники. Издание уточняет, что на территории базы есть полевой госпиталь для заключенных, однако и там им не дают снимать повязки, а также приковывают наручниками к кроватям. Четверо медиков объяснили это мерами безопасности, поскольку как минимум двое заключенных напали на врачей.

Примерно через четыре дня после прибытия на базу Фади Бакра вызвали на первый допрос. Как и другие собеседники издания, он рассказал, что его привели в отдельное помещение, которое задержанные называли «диско-комнатой» — там включали очень громкую музыку. Бакр утверждает, что потом у него текла кровь из уха. Затем его заставили надеть подгузник и отвели в другую комнату, где начали допрашивать. Бакр заявил, что во время допроса его пытали током. О пытках также рассказали и другие собеседники издания.

Фади Бакр провел в заключении более месяца. В феврале его посадили в автобус, направлявшийся к границе Израиля. По пути, как он утверждает, его еще раз избили за просьбу вернуть телефон и деньги, изъятые при задержании. Потом его встретили сотрудники Красного Креста. Они дали ему телефон, чтобы позвонить семье впервые с момента задержания. «Они спросили меня: „Ты жив?“» — рассказал Фади Бакр.

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