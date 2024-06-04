В Израиле объявили о гибели еще четырех заложников, взятых в плен ХАМАС

Армия обороны Израиля объявила о гибели четырех заложников, захваченных в плен 7 октября, пишет The Times of Israel.

Погибшие — 51-летний Надав Поплвелл, 84-летний Амирам Купер, 80-летний Йорам Мецгер и 79-летний Хаим Перри. Они были похищены во время нападения ХАМАС из кибуцев Нир-Оз и Нирим на юге Израиля.

Жена Амирама Купера, который был экономистом и одним из основателей кибуца Нир-Оз, также была захвачена в заложники. Ее освободили в октябре 2023 года во время недельного перемирия. У Купера остались трое детей и девять внуков.

Жена Йорама Мецгера Тами также была взята в заложники и освобождена в октябре. Вместе с ней в числе освобожденных была и мать Надава Поплвелла Ханна. Его брат Рой Поплвелл был убит во время нападения ХАМАС на кибуц Нирим. У Надава Поплвела помимо израильского было гражданство Великобритании.

Все четверо заложников погибли предположительно вместе несколько месяцев назад в районе города Хан-Юнис в секторе Газа, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По его словам, израильская армия в этот момент вела бои в этом районе. Тела погибших остаются в секторе Газа, обстоятельства их смерти пока не установлены. Семьи заложников оповещены об их гибели.

В декабре ХАМАС публиковал видео, на котором трое заложников — Купер, Мецгер и Перри — были живы. В марте ХАМАС заявил, что все трое были убиты в результате израильских ударов. Поплвелл появлялся в одном из роликов, опубликованных ХАМАС в мае 2024 года. Это видео, вероятно, было опубликовано через несколько недель после его гибели.

7 октября ХАМАС напал на Израиль, погибли не менее 1200 человек. Еще более 250 человек были похищены террористами и угнаны в сектор Газа. Часть из них в конце октября была отпущена в обмен на освобождение палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, в рамках сделки, заключенной с ХАМАС. По данным израильских властей, в секторе Газа остаются еще 120 заложников. Армия обороны Израиля считает 41 из них погибшими.

С конца 2023 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США обсуждают новую сделку по прекращению огня и освобождению остающихся в плену заложников. 1 июня президент США Джо Байден представил очередной план соглашения, предусматривающий три этапа, которые включают освобождение всех заложников и полный вывод израильских войск с территории сектора Газа. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу ответили, что готовы приостановить боевые действия на 42 дня, но прекратить войну Израиль не может, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен.

что известно об освобожденных заложниках

В Израиль возвращаются заложники, захваченные террористами ХАМАС Среди них четырехлетняя Авигаль — ее родителей убили. И девятилетняя Эмили — ее отец думал, что она мертва. И 77-летняя Ханна — ее тоже считали погибшей

что известно об освобожденных заложниках

В Израиль возвращаются заложники, захваченные террористами ХАМАС Среди них четырехлетняя Авигаль — ее родителей убили. И девятилетняя Эмили — ее отец думал, что она мертва. И 77-летняя Ханна — ее тоже считали погибшей