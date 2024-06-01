Байден представил новый план по прекращению огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, основанный на новом предложении Израиля. Речь Байдена опубликовала пресс-служба Белого дома.

План состоит из трех фаз. Байден признал, что особенно сложно будет договориться о переходе от первой фазы ко второй.

Первый этап продлится шесть недель. Он включает в себя окончательное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа, возвращение части израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Также этот этап предусматривает возвращение жителей сектора Газа в северную часть региона и увеличение поставок гуманитарной помощи.

Второй этап предполагает окончательное прекращение боевых действий и вывод войск Израиля из сектора Газа, а также возвращение всех израильских заложников. У этой фазы нет четких сроков. По словам Байдена, режим прекращения огня будет действовать все время переговоров.

На заключительном этапе начнется масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества, который займет от трех до пяти лет. Также останки убитых израильских заложников будут возвращены их семьям.

Байден сообщил, что этот план был передан представителям группировки ХАМАС через катарских посредников. Он призвал их принять это предложение.

Помимо этого, президент обратился к израильским политикам. «Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению войны в течение неопределенного срока. Но бессрочная погоня за „полной победой“ приведет лишь к тому, что Израиль увязнет в секторе Газа. Сделайте шаг назад и подумайте. Мы не можем упустить этот момент», — сказал президент.

Как пишет агентство Reuters, в ХАМАС положительно отозвались о плане. «ХАМАС подтверждает свою готовность позитивно и конструктивно отнестись к любому предложению, основанному на постоянном прекращении огня и полном выводе [израильских сил] из сектора Газа, восстановлении [Газы] и возвращении перемещенных лиц на свои места, наряду с выполнением соглашения об обмене пленными», — цитирует агентство заявление группировки.

После выступления Байдена в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что Биньямин Нетаниягу уполномочил израильскую переговорную группу представить план сделки, который гарантирует, что война в секторе Газа не закончится без освобождения заложников и уничтожения военных и политических возможностей группировки ХАМАС.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и взяв в заложники около 250 человек. После нападения силы ЦАХАЛ начали боевые действия в секторе Газа. В начале мая Израиль начал операцию в Рафахе на юге сектора Газа — последнем городе, не занятом израильскими военными в ходе операции. За время войны стороны несколько раз договаривались о временном прекращении огня, однако переговоры об урегулирования конфликта заходили в тупик.

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