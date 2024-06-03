Нетаниягу заявил, что Израиль готов приостановить боевые действия на 42 дня для освобождения заложников. «Но мы не можем прекратить войну»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что готов приостановить боевые действия в секторе Газа на шесть недель для освобождения удерживаемых в анклаве израильских заложников, сообщает газета Israel Hayom.

«Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. Но мы не можем прекратить войну. Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, сдадимся ли мы», — заявил премьер на закрытом заседании комиссии парламента по иностранным делам и обороне.

Издание The Times of Israel поясняет, что соответствующее заявление Нетаниягу сделал, комментируя предложенный президентом США Джо Байденом план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По словам израильского премьера, в плане американского президента были «пробелы».

«План, представленный Байденом, не был полным. Война прекратится, чтобы вернуть заложников, а потом мы проведем обсуждения. Есть и другие детали, которые президент США не представил общественности», — добавил премьер.

Президент США Джо Байден представил трехэтапный план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников 31 мая. В ХАМАС план встретили положительно. В то же время два крайне правых члена израильского правительства — министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир — пригрозили уйти с постов и развалить правящую коалицию, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласится на сделку.

Сам премьер настаивал на том, что постоянного перемирия не будет без освобождения всех заложников и уничтожения военных и политических возможностей ХАМАС. В свою очередь лидер оппозиции Яир Лапид план Байдена поддержал.

Позднее советник израильского премьер-министра по внешней политике Офир Фальк заявил, что Израиль согласен с основными положениями плана, однако множество деталей, по его словам, еще предстоит доработать. «Это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы все заложники были освобождены», — добавил советник.